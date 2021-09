Colombia no descarta la posibilidad de recibir refugiados afganos, según embajador Pinzón

Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseveró este domingo que sigue abierta la posibilidad de que el país reciba los 4.000 refugiados afganos que estarían temporalmente en territorio colombiano mientras regularizan su situación migratoria.



Esto, luego de que se conociera que el país norteamericano decidió suspender el proceso y enviar a los migrantes a bases militares de Asia y Europa, por el momento.



"Hay un acuerdo, siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra pero, por ahora, no ha ocurrido. No lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí, y el acuerdo está ahí", dijo el embajador a medios.



Pinzón enfatizó que Colombia fue "el primer país de América Latina y tal vez el segundo en el mundo" que ofreció su territorio para recibir a los refugiados, e indicó que se avanzó en el acuerdo con Estados Unidos sobre la logística de la estadía en el país de los ciudadanos afganos.

"Esa disposición sigue. Si finalmente no es necesario por decisión de los Estados Unidos, pues no será necesario, pero esa disposición Colombia la mantiene y, la verdad, es muy impresionante la gratitud y el reconocimiento que hay frente a nuestro país por ese gesto y por esa actitud", apuntó el funcionario.



Y enfatizó que la llegada de los migrantes "no está descartada. hay un acuerdo y está hecho. Hay un gesto de Colombia, luego esa voluntad se mantiene. Si la tienen que usar, o no, es una decisión que depende de la logística, los costos y las decisiones que tomen en Estados Unidos".



La llegada de los ciudadanos afganos había sido confirmada por el presidente Iván Duque el pasado 20 de agosto.



El mandatario había adelantado que los gastos que conllevara recibir a los migrantes en el país serían cubiertos por el gobierno norteamericano.



Así mismo, había explicado que la estadía de los afganos en Colombia sería temporal, mientras regularizaban los trámites necesarios para ingresar a Estados Unidos.