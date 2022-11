MinTransporte tomó primeras medidas frente a denuncia por irregularidades en Aerocivil 

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció este sábado sobre las denuncias que publicó la Revista Semana, frente a las irregularidades que se vienen presentando al interior de la Aeronáutica Civil.



El funcionario señaló que desde el Gobierno Nacional se van a tomar medidas de fondo frente a los casos denunciados, además de los procesos que ya están en curso por corrupción, malos manejos de los aeropuertos y malos manejos de recursos, entre otros.



Lea además: Conozca a las cuatro mujeres que incorporó el Gobierno a delegación de diálogos con el ELN



Reyes explicó que junto con la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se van a iniciar las investigaciones a que den lugar las denuncias que se han conocido, no solo a través del medio de comunicación sino por cuenta de otras denuncias que han llegado a la entidad.



Como parte de las primeras medidas, el ministro señaló que fueron removidos de sus cargos el secretario general y el director jurídico de la Aerocivil, quienes por el momento van a ser remplazados por el secretario general y el director jurídico del Ministerio.



Además, manifestó que para el próximo lunes, a las 7:00 de la mañana, están citadas todas las directivas de la Aeronáutica Civil a una reunión con funcionarios del Ministerio, además de los sindicatos de la compañía.



“Hasta aquí les llegó el tema de la corrupción, no vamos a permitir en el Gobierno del cambio que sigamos dejando que nuestra entidad se la coma la corrupción”, señaló Reyes durante una rueda de prensa este sábado.



Lea también: "Me parece que lo están usando": Cabal sobre el rol de Lafaurie en los diálogos con el ELN



El director encargado de la Aerocivil, Francisco Ospina, manifestó que en este momento ya hay 18 procesos sancionatorios en curso ligados a incumplimientos de contratos, en los cuales algunos también están vinculados las interventorías.



“Algunos de los temas que se publicaron en la Revista Semana no son nuevos y vienen desde hace tiempo. Nosotros ponemos a disposición de los medios de comunicación los documentos específicos relacionados con estos contratos”, señaló.