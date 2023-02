Masiva asistencia de mujeres para prestar servicio militar en Colombia

Desde hoy hasta el 17 de febrero de 2023, el Ejército abrió las convocatorias para la prestación del servicio militar, en las cuales, como no ocurría desde hace 30 años, podrán presentarse también mujeres.



Según informó el Ejército, las 12 zonas de reclutamiento y los 60 distritos militares distribuidos en todo el país esperan incorporar a más de 15.000 jóvenes, (entre 18 y hasta una día para cumplir 24 años) de los cuales 1.296 serían mujeres que de manera voluntaria deseen hacer parte de la fuerza.



La última incorporación femenina se realizó en la década de los 90. Más de 30 años después, se decidió retomar esta posibilidad para reconocer la importancia de la mujer para las tropas y contribuir a la equidad.



Entre los beneficios que adquieren quienes sean considerados aptos para prestar el servicio, están la atención prioritaria en salud, estadía y alimentación, bonificación mensual durante el tiempo del servicio militar de $348.000, orientación vocacional, facilidades en créditos con el Icetex y descuentos para acceder a las escuelas de formación de oficial, suboficial y soldado profesional, entre otros.

No esperamos ver tantas mujeres

Durante la jornada que se vivió el día de hoy, el teniente coronel Alexander Rojas Fonseca, director de reclutamiento del ejército, expresó su sorpresa, pues no esperaban ver tantas mujeres dispuestas a prestar el servicio militar, incluso con más emoción que los hombres.



“El día de hoy hemos dado apertura a la incorporación del primer contingente mixto del año 2023. No esperábamos un impacto tan grande y hoy nos encontramos con una masiva presentación de mujeres que desean prestar su servicio militar de manera voluntaria. Nos han sorprendido porque inclusive tienen más ganas que los hombres”, expresó Rojas.



Por su parte, la teniente coronel Ana María Sánchez, oficial de aptitud psicofísica del comando de reclutamiento, destacó los aportes que pueden hacer las mujeres a la institución: “demuestran que son valientes, que no le tienen miedo a nada y que están dispuestas a poner lo mejor por Colombia y la Institución.



Mujeres de distintos lugares del país llegaron a Bogotá con el sueño de ser integrantes del Ejército. Cindy España, procedente de Cauca, explicó que la motivó haberse graduado de un colegio militar: “Esto es por amor y respeto a mi patria”.



Con 18 años, Karen Rodríguez, llegó desde Granada, Meta: “Llegué a las 6, con los nervios de saber si vamos a estar o no. Desde siempre me ha gustado, es una labor muy bonita y mi papá me apoyo en esto”.



Vanessa Botero, de 21 años, quien llegó de Chía, aseguró que siempre ha visto la vida castrense como un proyecto de vida. “Esta es una gran oportunidad que se nos brinda a muchas. Lo intenté en la escuela de cadetes, pero no se dio. Ya que se abrió esta oportunidad, pues es mejor tomarla”, dijo.



Yeny Bernal, madre de una de las jóvenes que quiere prestar su servicio, habló de la emoción de su hija por esta oportunidad: “Está muy contenta, es un sueño que ella siempre quiso. Es una decisión muy buena que le va a aportar a su vida personal y profesional y si quieren seguir su carrera es una excelente esta oportunidad para ellas”.