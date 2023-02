Federico Gutiérrez busca hacer oposición a Petro con la creación del movimiento 'Creemos'

Ser el verdadero partido político que le haga oposición a Gustavo Petro en este momento, es la razón que motivó al excandidato presidencial y dirigente Federico Gutiérrez, a solitarle este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) la personería jurídica para el Movimiento Creemos.



Creemos fue creado por Gutiérrez en 2015 para inscribir candidatos para participar en las elecciones regionales que se realizaron ese año, la cual él ganó para la Alcaldía de Medellín.



Gutiérrez aseguró este miércoles que “lo hacemos amparados en la aspiración presidencial en donde obtuvimos más de cinco millones de votos, creemos que es fundamental que se fortalezca la democracia , viene un año electoral en las regiones y para poder dar avales a los candidatos a alcaldías, concejos, asambleas y por eso acá todo el sustento legal para que así como a otros movimientos se les ha brindado la personería jurídica en los últimos días se haga lo mismo con Creemos, es importante que exista un partido que pueda brindar una buena oposición, que pueda hablar con argumentos frente a lo que viene haciendo el gobierno”.



Anunció además que su posible aspiración para ser candidato a la Alcaldía de Medellín o para la Gobernación de Antioquia, sólo lo estará definiendo hasta mayo, por ahora lo que hará es seguir apoyando otras aspiraciones en varias regiones del país.



“Desde Creemos, confiamos en las instituciones colombianas y estamos convencidos de que, como movimiento, tenemos todos los méritos para obtener la personería jurídica. Además, el hecho de que a otros movimientos hayan recibido una respuesta positiva recientemente, nos da esperanza. La pluralidad de ideas enriquece la democracia”, insistió.



Gutiérrez dijo que “estamos buscando en algunas ciudades, como en Cali, que haya un candidato de consenso, al igual que en Bogotá y Cartagena. Hemos hablado con distintas personas en Cali, en donde he planteado que es importante que exista unidad entorno a un candidato o candidata, que se pongan de acuerdo entre todos y que recuperen a Cali del desastre que ha venido viviendo con Jorge Iván Ospina”.



Entre tanto desde Medellín el precandidato a la alcaldía, Rodolfo Correa, denunció que grupos ilegales le están impidiendo su actividad como candidato independiente.



Correa, quien hasta octubre pasado ocupó la Secretaría de Agricultura de Antioquia, ha señalado que su grupo de trabajo no ha podido recoger firmas en algunas comunes de la ciudad, lo cual lo tienen en conocimiento las autoridades pero no han hecho nada para dar todas las garantías electorales a las que tiene derecho.



El nombre del precandidato ha empezado a aparecer entre los que lideran la posibilidad de reemplazar a Daniel Quintero desde el primero de enero del 2024.