¿Debe la Alcaldía asumir la recolección de residuos en Cali ante inconformidades con las empresas encargadas?

La recolección de las basuras en Cali está a cargo de cuatro empresas contratadas hace varios años por la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de Emsirva, pero la Alcaldía está trabajando en un plan para que la contratación de este servicio recaiga otra vez en el Distrito.



Incluso algunos concejales han ido más allá y piden que sea directamente el Municipio quien asuma la operación de esta labor.



Actualmente, Promovalle S.A., Promocali S.A., Ciudad Limpia S.A. y Veolia S.A. son las compañías encargadas de transportar el 95 % de las basuras de los caleños.



Los contratos de operación con estas entidades terminan en febrero del 2024 y podrían ser prorrogados a consideración de la Superservicios, como se hizo en el 2015, pero el Alcalde de Cali no quiere que esto suceda.



“Estos cuatro operadores no cumplen eficientemente con la ciudad. Cuando los contratos finalicen, este modelo sería cambiado y tendríamos un nuevo mecanismo para la recolección de residuos y el barrido de las calles”, indicó Jorge Iván Ospina.



Según el Mandatario, lo que ha profundizado la insalubridad en la ciudad es el hecho de que la Alcaldía no tenga la posibilidad de controlar y sancionar la labor de las empresas operadoras, pues esto es competencia de la Superintendencia.



Sin embargo, Ospina aseguró que los problemas se acabarían cuando esta situación se revierta y sea la Alcaldía quien contrate.

Los caleños pagan a las empresas operadoras por la recolección de basuras más de $ 22 mil millones cada mes.

El concejal Juan Pablo Rojas estuvo de acuerdo en que los actuales operadores no están cumpliendo con su función, pero resaltó que tiene que ser Emcali la entidad que se haga responsable de la recolección.



“Es claro que hoy el manejo de las basuras se convirtió en un negocio para particulares, por lo que finalizar y no renovar estos contratos solo será viable si se cambia por completo el modelo. Si es para quitarle la labor a una empresa y pasársela a otra seguirá ocurriendo lo mismo”, declaró.



Por su parte, Fernando Tamayo, también concejal de la ciudad, dejó claro que lo ideal sería que Emcali asumiera estos trabajos, pero explicó que esto sería muy ambicioso.



“Es una buena oportunidad para que Cali comience a manejar sus residuos, la gran pregunta es si tenemos la capacidad de desarrollar esto. Si no es así, por lo menos que algo que es un muy buen negocio para unos particulares deje réditos importantes para el ente territorial”, puntualizó.

Lo cierto es que para la Alcaldía no es rentable tener que comprar una flota de vehículos y equipos para ser directamente quien opere, así lo explicó Diego Cortés, director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Cali, Uaesp.



Por eso, “si bien ya hemos adquirido mucha experiencia en el manejo de residuos, la intención que tenemos es contratar a unas empresas especializadas y hacer el control”, sostuvo.



El País contactó a las cuatro empresas operadoras de la recolección de residuos en la ciudad, sin embargo, hasta el momento ninguna de estas quiso pronunciarse sobre el deseo de la Administración Distrital.

Manejo actual

Las cuatro empresas que están a cargo de la recolección de basuras en Cali tienen esta función desde el 2008, cuando fueron contratadas por la Superservicios tras intervenir a Emsirva.



Estos contratos ya fueron prorrogados una vez y ahora podría ocurrir lo mismo, si así lo considera la Superintendencia. En ese caso, estas entidades continuarían con la operación.