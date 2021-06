"Más de 10 mil muertes se hubieran prevenido sin las recientes aglomeraciones": Duque

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que muchos de los contagios y muertes que hoy vive Colombia se deben, en gran parte, a las aglomeraciones que vivió el país durante las últimas semanas.



“Hoy sabemos que nuestro país vive momentos difíciles que fueron advertidos oportunamente, porque las aglomeraciones son el principal caldo de cultivo para que esta enfermedad se disemine exponencialmente, es triste decirlo pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas seis o siete semanas”, señaló el mandatario.



El jefe de Estado agregó, durante la eucaristía que se realizó en memoria de las 100.000 víctimas que ha dejado hasta ahora el Covid-19 en Colombia, que “es triste decir que las muertes prevenibles de las últimas seis o siete semanas superan las muertes de los primeros cinco meses de la pandemia”.

Duque sostuvo que elevar la voz para reclamar derechos es legítimo y entendible, “además un derecho fundamental… pero cuando llegamos a esta cifra también tenemos que reflexionar sobre la responsabilidad individual en el marco de los derechos y responsabilidades colectivas”.



En ese sentido, sostuvo que para finales del mes de junio Colombia llegará a 17 millones de vacunados y que la meta del país sigue siendo llegar a los 35 millones.



“No tenemos duda que el trabajo de toda la red de salud con gobernadores, alcaldes, secretarios, EPS e IPS y logística abraza este propósito nacional, sobre todo, para rendirle un homenaje a quienes no están con nosotros y que su paso por nuestro mundo no haya sido en vano”, señaló Duque.



Además, agregó “que este momento tan inusitado en nuestras vidas sirva para entender que el poder de la ciencia de producir vacunas debe ser respaldado con la solidaridad de todas las potencias, para que el privilegio de vacunarse no sea de unos pocos y que no sea el acaparamiento el que lleve la pauta del comportamiento de las naciones”, dijo el mandatario.