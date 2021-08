"Lo más importante es que garanticemos que las curules de paz sean para las víctimas": Duque

Tras reiterar que promulgará el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones de paz, el presidente de la República, Iván Duque, sostuvo que las mismas deben ser para las víctimas y no para quienes hayan tenido cercanía con los victimarios.



“Lo más importante –creo yo–, es que como país realmente garanticemos que esas curules sean para las víctimas, para las personas que tantos años fueron laceradas por el terrorismo”, manifestó el jefe del Estado, tras un acto en que entregó resultados de la Operación Orión VII de las Fuerzas Militares contra la delincuencia.



Duque sostuvo que está a la espera del envío del acto legislativo firmado por los presidentes del Congreso, Juan Diego Gómez (Senado) y Jennifer Arias (Cámara), y destacó que se debe garantizar que las víctimas tengan voz y voto en el diseño de políticas públicas, “es vital mucho más cuando los victimarios ya están sentados en el Congreso”.

El mandatario precisó que es necesario que “en la reglamentación tomemos todas las medidas que garanticen que las víctimas serán las que estarán allí y que no se vayan a abrir rendijas para que personas que no tienen esa condición, o peor aún, han tenido simpatías históricas con victimarios, pues sean las que ocupen esos escaños”.



Para Duque “las decisiones judiciales se tienen que respetar, y estamos esperando, por supuesto, que el Presidente del Senado, la Presidenta de la Cámara, cumplan también con su deber, con el trámite que les corresponde. Nosotros haremos el nuestro”.



El lunes, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, informó que en las próximas horas se firmará el acto legislativo de las curules de paz, para pasar así el articulado al presidente de la República quien deberá promulgar la reforma constitucional con la cual se podrá escoger a esos 16 transitorios representantes a la Cámara para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.