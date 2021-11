Las Farc están fuera de la lista de grupos terroristas ¿cuáles son las implicaciones?

En los últimos días, se filtró a los medios de comunicación la decisión que estaría contemplando el Gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Jode Biden, de retirar al extinto grupo armado de las Farc de la lista de las organizaciones terroristas, claramente más peligrosas del mundo.



El portavoz de la Casa Blanca, Edward Price, confirmó que después de haber evaluado la situación actual, el Gobierno norteamericano ya tomó la decisión de retirar al antiguo grupo guerrillero, pero incluir a las nuevas disidencias, una que es la Nueva Marquetalia y está liderada por Iván Márquez y antes por el fallecido, Seuxis Pausias Hernández, conocido cómo alias ‘Jesús Santrich’, y la otra dirigida por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.



Price informó que de este caso aún no hay mucha información, lo único que dijo fue que la decisión ya pasó a evaluación ante el Congreso de Estados Unidos, quienes continuarán evaluando y notificando sus consideraciones frente al tema.



“Como saben, el proceso de paz y la firma hace cinco años es algo que fue un punto de inflexión fundamental en algunos aspectos en el prolongado conflicto de Colombia, es algo que hemos elogiado y que hemos buscado en cada paso del camino para preservarlo”, aseguró Price.



Finalmente, el portavoz explicó que la notificación y toma de la decisión se estaría anunciando en los próximos días, debido a que esta conlleva un proceso de avisos y notificaciones que aún no permiten confirmarlo.



En lo que conlleva de anunciar a Colombia la medida, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, expresó que a él hasta el momento, aún no le han notificado la toma de la decisión.



“Las decisiones que corresponden al Gobierno de Estados Unidos tendrán que ellos notificarlas y precisarlas en los tiempos y las condiciones que establece la normatividad de sus protocolos. Yo no he sido notificado formalmente del proceso, sobre eso se conoce el pronunciamiento que ha emitido el embajador”, aseguró el mandatario.

¿Qué implicaciones tendrá la decisión?



Respecto a las incidencias que tendría la decisión en el país, el analista y columnista John Mario González, aseguró que estas implicaciones no serían tan grandes y trascendentales desde el punto de vista formal, esto debido a la continuación de grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros, que evidentemente generan la “representación” colombiana en la lista de Estados Unidos.



“Simbólicamente, sí es importante, toda vez que es una revalidación del espaldarazo y apoyo que ha brindado Estados Unidos a los acuerdos de paz y es un certificado de que los desmovilizados sí han cumplido para ese país. Adicionalmente, podrá Usaid u otras agencias de cooperación que reciben recursos de cooperación y asistencia técnica de Estados Unidos contribuir al financiamiento de iniciativas de paz donde hagan presencia las Farc”, expresó el analista González.



Para el internacionalista Luis Felipe Vega, esta decisión evidencia ‘un saludo a la bandera’, destacándola como una jugada que estaría haciendo el presidente Biden para demostrar un fortalecimiento del proceso de paz, esto debido a que, según Vega, el partido Republicano estarían haciendo presiones.



“Están presionando para que se recomponga la discusión interna de Norteamérica sobre el enemigo del terrorismo en el hemisferio, el comunismo y los enemigos de la libertad y la democracia”, expresó Vega.



En temas de financiación, el internacionalista Vega cree que Estados Unidos no va a invertir en proyectos de excombatientes de quienes podrían mantener una posición aséptica debido a las condiciones de la política exterior norteamericana.



“Esa política siempre ha tenido esa caracterización, no mantienen relaciones con aquellos que consideran terroristas y con aquellos que consideraron terroristas, ahí no va a haber inversión alguna, puede que haya inversión para el fortalecimiento institucional” afirmó Vega.

Anteriormente había una restricción de Estados Unidos en apoyar proyectos en donde estuvieran participando excombatientes, esto debido a que las antiguas Farc eran consideradas como un grupo terrorista, con el posible cambio las agencias de cooperación podrán involucrarse efectivamente en proyectos productivos de desmovilizados.



Refiriéndose a la implementación del acuerdo, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, por medio de una columna de opinión en el diario El Tiempo, aseguró que casi el 30% de los 578 compromisos del acuerdo se han cumplido y que gracias al acuerdo la violencia del país se ha reducido.



“Si bien la paz es un proyecto en desarrollo, vemos que muchos de sus más fervientes defensores son las personas que viven donde la violencia fue mayor”, expresó el embajador, además reiteró el apoyo de Estados Unidos a Colombia.



Fue evidente el cambio de opinión del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en antes querer modificar los acuerdos y al final terminar acatarlos, demostrando los avances de su política pública paz con legalidad, el analista Gonzáles explicó que desde el mismo momento en el que Duque se dio cuenta que al querer modificar los acuerdos estaba mal encaminado, además de cómo hubiera quedado su imagen a nivel internacional.



“A tan pocos meses de terminar su mandato y al ver que se evita problemas avanzando en la implementación de la paz entonces puede que el presidente omita los esfuerzos por corregir lo que fue mal concebido en La Habana” expresó González.



Para el internacionalista Vega, esta situación era evidente ya que el acuerdo no tenía vuelta atrás, sin embargo, expresó que podría venir un problema con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quienes tendrían que producir una verdad suficiente que garantice una ruptura de la polarización de la población.



“El presidente tiene el apoyo del Gobierno Biden porque es una situación en donde Colombia es su principal aliado en el hemisferio”, expresó Vega.



Finalmente, felicitando la implementación del acuerdo también estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien expresó que su país seguirá apoyando a Colombia en estos temas, además de implementar lo acordado y que permite dar segundas oportunidades a excombatientes y reparar a las víctimas



“La implementación integral del acuerdo de paz sigue siendo una oportunidad generacional para fortalecer el acceso a la seguridad, las instituciones democráticas y las oportunidades económicas para todos los colombianos”, aseguró Blinken