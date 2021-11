Toda una polémica ha generado el resultado de la consulta interna para elegir al candidato presidencial para 2022 del Centro Democrático, la cual dio como ganador a Óscar Iván Zuluaga.



Pese a que la colectividad decidió no publicar los resultados de la encuesta realizada, argumentando que así lo habían pactado los precandidatos, este jueves la senadora María Fernanda Cabal dijo a a través de Twitter que "Todo debe hacerse público, por respeto a los electores".



A esa declaración se sumó el senador Ernesto Macías, quien instó a las directivas del partido a hacer públicos los resultados de "las encuestas, las firmas que las realizaron y la auditoría que verificó".



El ambiente de tensión que reina dentro del uribismo se acrecentó cuando, a través de medios radiales, la senadora Cabal reveló que ella no fue invitada a la reunión que los demás integrantes de la bancada realizaron ayer en un hotel de Bogotá para ofrecer su respaldo a Zuluaga.



A lo cual respondió la senadora María del Rosario Guerra, argumentando que la invitación se hizo a través de un chat de whatsapp de la bancada uribista, pero ella no sabía que Cabal se había salido de ese grupo días atrás, razón por la cual no le llegó la convocatoria.



Lo cierto es que todos estos hechos evidencian el gran distanciamiento entre Cabal y el ahora candidato oficial del uribismo, el cual viene de tiempo atrás por cuenta de las posiciones opuestas que ambos han mantenido frente al gobierno de Iván Duque.



En medio de esa atmósfera tensa, la senadora Cabal también terminó enfrentada por Twitter a la activista caleña Natalia Bedoya, quien a través de esa red social le lanzó un fuerte 'dardo' a propósito de los resultados de la consulta.



"Así es. Que se haga público que el ganador dobló al segundo puesto en la encuesta", dijo Bedoya.



María Fernanda Cabal no dudó en responderle, sacando a relucir los cuestionamientos que se le han hecho por los múltiples contratos que ha obtenido en diferentes entidades del Estado.



"TODO debe hacerse público, por respeto a los electores: 1)La muestra 2)Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría. ¿Ya publicaste tus millonarios contratos, Natalia?", cuestionó Cabal.

Tras la respuesta de Cabal, usuarios en Twitter publicaron pantallazos de los contratos que Natalia Bedoya ha tenido con el Estado y que aparecen en la página Secop. La imagen da cuenta de contratos por más de $500 millones.



Le tengo el dato de los contratos de @natiibedoya, suman $520.364.900, datos del Secop I y II, es posible que falte algun otro contrato. pic.twitter.com/AV599KCvLI — MaríaE 🇨🇴 (@mae_porty) November 25, 2021



El representante a la Cámara de Colombia Humana David Racero, quien de tiempo atrás ha cuestionado los "millonarios contratos" entregados a Bedoya , también terció en el asunto.

Solo cuando sospechan de robos y fraudes entre ellos, aceptan las prácticas clientelistas y corruptas con las que han gobernado.



Afortunadamente el país ya sabe del clientelismo del gobierno de @IvanDuque. Nos hemos encargado de develarlo desde hace años. pic.twitter.com/KqFrUPa0mh — DavidRacero (@DavidRacero) November 25, 2021

Bedoya le respondió después a Cabal sobre el cuestionamiento de los contratos afirmando que "como servidora publica debería saber que los contratos del Estado son públicos. Saludos y abrazos".



"El Centro Democrático es un partido íntegro, que promueve la democracia. Son irrespetuosos quienes pretende poner en tela de juicio la transparencia de sus procesos internos", añadió sobre el proceso de elección del candidato para 2022 en el que participaron Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera.



Hasta ahora, el Centro Democrático no se ha pronunciado oficialmente sobre esta polémica interna y los cuestionamientos al proceso de selección de su candidato a la Presidencia.