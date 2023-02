Juez que ordenó libertad de 'El Gatico' ya había tenido líos por otorgarle detención domiciliaria

Orlando José Petro Vanderbilt, el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, quien ordenó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias 'El Gatico', hijo de la polémica empresaria del chance Enilce López, ya había enfrentado problemas judiciales a causa del mismo procesado.



El 15 de octubre de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, envió una carta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, proyectada por el entonces director jurídico del ministerio, Jorge Luís Lubo, en la que denunció al juez por otra polémica decisión a favor de Jorge Luis López, hijo de 'La Gata'.



En ese documento, el ministerio reprochaba la decisión de ordenar la detención domiciliaria a López por presuntos graves problemas de salud, cuando aparentemente no eran tan graves para tomar esa decisión.



“Para esta Dirección Jurídica resulta contrario a los fines de la norma aplicada (..) En sus actuales condiciones, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones de tratamiento y control médico ya mencionadas, no presenta un estado grave por enfermedad; se debe evaluar si es posible garantizar dichos tratamientos en el sitio de reclusión actual o de lo contrario tomar las medidas necesarias para su completa garantía. Debe solicitarse una nueva evaluación médico legal en cualquier momento si se produce algún cambio en sus condiciones de salud”, expresa el oficio.



Y agrega “consideramos que desconoce el operador judicial que los PPL, cuentan con un sistema de salud suministrado por el Estado, el cual no excluye el que puedan contratar directamente la persona recluida, sumado a que un servicio médico especializado es razonable que no se preste directa y constantemente en el centro de reclusión, como también en el domicilio de la persona condenada”.



Tras esta denuncia del ministerio, la Comisión Nacional de Disciplina judicial remitió a la Seccional de disciplina judicial de Atlántico la queja radicada para investigar al juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla por presuntas irregularidades al otorgar prisión domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López, luego de ser condenado por homicidio, concierto para delinquir y ser probado sus nexos con paramilitares.



Ahora, con la decisión de ordenar la libertad al hijo de 'La Gata', al parecer, sin consentimiento del Gobierno, es la Fiscalía quien ordenó una nueva investigación contra el Juez Orlando José Petro.