Fiscalía investigará al juez que emitió boleta de libertad de Jorge Luis Alfonso, hijo de 'La Gata'

Horas después que se conociera que el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla dejó en libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias 'El Gatico', hijo de la polémica empresaria del chance, Enilce López, la Fiscalía anunció que investigará al togado por el delito de prevaricato.



“Como le he indicado al país, no existe marco jurídico, ni constitucional, ni ley de sometimiento para que estas personas queden en libertad”, explicó el fiscal, Francisco Barbosa.



En este sentido, el ente acusador explicó que no tiene ninguna responsabilidad en la libertad de alias 'El Gatico' porque “los fiscales no son sujetos procesales para participar en las actuaciones que son del resorte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad”.



Además, la Fiscalía expresó su preocupación frente a la Resolución No. 075 del 22 de diciembre de 2022, a través de la cual fue reconocido Luis Alfonso López como facilitador de paz, porque llevó a que el juez dejara en libertad al hijo de 'La Gata'.



“Dicho acto del Gobierno provoca esa libertad, eso no puede estar ocurriendo, la Fiscalía rechaza de plano esa situación” concluyó el Fiscal Barbosa.



Además del ente investigador, la Procuraduría también se refirió al respecto y apeló la decisión del juez por considerarla improcedente.



“No se analizó la procedencia de su designación como facilitador dentro del proceso de paz, y no hay claridad sobre si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado, como lo establece la Ley 418 de 1997”, expresó el ministerio.



Alias 'El Gatico' fue condenado a 29 años de prisión por su participación en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue ejecutado por paramilitares en 2005.



La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, que determinó que López como exalcalde de Magangué era líder de los paramilitares y cuyo objetivo del crimen era evitar que el comunicador siguiera realizando publicaciones periodísticas en contra de su familia y las acciones en su administración.