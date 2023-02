Gobierno aclaró que no solicitó la libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata'

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp, se pronunció sobre la liberación de Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatito’, hijo de Enilce López, más conocida como ‘La Gata’.



La Oacp aseguró que, por parte del Gobierno, no se ha solicitado la libertad del sindicado ni la suspensión de medidas de aseguramiento, únicamente, según el ejecutivo, por medio de la resolución 075 de 2022 se autorizó la figura de facilitador.



“Se autoriza al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, informó la oficina en un comunicado.



Y reiteró la Oficina: “La Oacp no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial”.



El Gobierno además dio conocer que dicha figura de facilitador la tendrá ‘El Gatito’, hasta el momento, por dos meses y la ejercerá en su lugar de reclusión, que actualmente cumple con prisión domiciliaria.



“La Oacp ha verificado que el señor López sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. La labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de paz total”, informó la Oficina.



Finalmente, el Gobierno dio a conocer que se le pedirá al juez que otorgó la libertad que la revoque debido a que no está fundamentada en las leyes vigentes.



“Durante las primeras semanas en su rol de facilitador, el señor López no logra cumplir con objetivos precisos o usa su designación para ir en contra de la ley, este rol se suspenderá inmediatamente, como es el caso para cualquier persona que reciba esta designación”, explicó la Oficina.

Al respecto, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, entregó una declaración a medios de comunicación sobre el tema y fue enfático en que Alfonso López no es gestor de paz como se ha asegurado, sino que cumple un rol de facilitador de paz.



"Jorge Luis Alfonso López se autorizó para que contribuya en la labor de verificar la verdadera voluntad de paz de los grumos armados organizados y esa labor la ejerce desde su lugar de reclusión. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades, no hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López, él sigue ejerciendo el rol de facilitador desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, él no es gestor de paz", explicó el Ministro.



Cabe recordar que el juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de aseguramiento de Barranquilla concedió la boleta de libertad al hijo de López, quien cumplía una condena de 29 años por el homicidio de un periodista.