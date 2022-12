JEP citó a audiencia al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'

Este sábado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, citó a audiencia temprana de aporte a la verdad al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, con el fin de que aporte información sobre todo lo que conoce como actor del conflicto armado y entregue las pruebas que permitan resolver su eventual sometimiento ante esta Jurisdicción.



Según la JEP, de los aportes que haga Jiménez Naranjo durante la diligencia, se valorará si la contribución a la verdad devela de manera rica y detallada su grado real de involucramiento con el conflicto, con el fin de definir si se cumplen o no los factores de competencia fijados por la JEP para quienes en algún momento fueron integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.



Precisó la JEP que de esta manera se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante luego de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazara su sometimiento en calidad de exmiembro del grupo paramilitar y en la que también la sala asumió el estudio en calidad de tercero civil por hechos ocurridos entre los años 1990 y 1996.



Por su parte, la sala confirmó que no es posible aceptar, por ahora, su sometimiento porque no aportó pruebas que soporten su calidad de tercero civil, y le ordenó a Jiménez Naranjo que allegue las pruebas que den cuenta de que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de integrarlas; y además de que, en lugar de presentar un compromiso claro, concreto y programado, realice aportes tempranos a la verdad en audiencia.