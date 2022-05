Invima emitió alerta sobre potenciador sexual que podría afectar la salud de las mujeres

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), lanzó este viernes una alerta sobre la comercialización fraudulenta del producto llamado "Pink Pussycat", promocionado como potenciador sexual, el cual no tiene registro sanitario, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.



"Los análisis de laboratorio de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) confirmaron que el producto "Pink Pussycat" se encuentra contaminado con sildenafil, el ingrediente activo del medicamento conocido como inhibidor de la fosfodiesterasa (PDE-5) aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina", explicó el instituto.



El Invima indicó que debido a la presencia de sildenafil en las cápsulas de "Pink Pussycat", hacen que este producto sea un medicamento no aprobado para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, debe ser retirado del mercado.



Lea aquí: El Gobierno anunció el lanzamiento de 10 nuevas rutas aéreas a zonas apartadas del país

"Es importante recordar que, al no estar amparado bajo un registro sanitario, se trata de un producto fraudulento, que no ofrece garantías frente al cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte", añadió el instituto.



De igual forma, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para que no compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, pues estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud.



"Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp", concluyó el Invima.