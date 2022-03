Hasta hoy hay plazo para inscribir cédulas para elecciones presidenciales, ¿quiénes deben hacerlo?

Este martes 29 de marzo se vence el plazo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.



La Registraduría Nacional indicó que los ciudadanos que deben realizar la inscripción del documento son aquellos que cambiaron su lugar de residencia, ya sea barrio, ciudad, departamento o país.



De igual manera, precisó que las personas cuya cédula se expidió por primera vez antes de 1988 y no la han registrado, también deben hacerlo. Además de aquellos ciudadanos que no han votado en ninguna de las elecciones realizadas en los últimos 30 años, pues estos no hacen parte del censo electoral.



Para realizar dicho proceso, los ciudadanos deberán visitar la Registraduría más cercana a su lugar de domicilio y quienes residen en el exterior, deberán acercarse a las embajadas o consulados de Colombia más cercanos a su país de recidencia.

Además, para conocer cuál es la Registraduría más cercana a su residencia, las personas pueden consultarlo en la página de la entidad. Sitio web donde, a partir del próximo 29 de abril, los ciudadanos que cambien su puesto de votación para las elecciones presidenciales podrán consultar su nuevo lugar.



A su vez, la entidad aclaró que aquellas personas que hayan cambiado su puesto de votación para las pasadas elecciones de Congreso, no deben registrar nuevamente su documento para estas votaciones.