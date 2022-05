Gerente de Colanta responde sobre polémica carta: "no tiene compromiso con nadie"

El gerente de Colanta, Sergio González Villa, se pronunció luego de estar envuelto en una polémica tras enviar una carta a sus trabajadores y proveedores, en la que invita, aparentemente, a votar por un candidato presidencial en específico el próximo 29 de mayo.



"En un acto de responsabilidad con el país que nos ha permitido hacer empresa y crecer como seres libres, generadores de trabajo y bienestar para miles de personas, acudo a usted como Asociado y Trabajador de La Cooperativa para hacerle un llamado a la sensatez en las próximas elecciones presidenciales", se lee en la misiva.



Aunque en la carta no se hace referencia a ningún candidato presidencial, muchos en redes sociales cuestionaron los colores que aparecen en la misma, el azul y el morado, colores usados por la campaña de Federico Gutiérrez.



"Toda la gente me lo pedía, me preguntaba 'qué vamos a hacer, cuál es la directriz, Colanta qué estaba pensando'… Lo que hicimos fue hacer esta comunicación que no es una posición oficial o pública", dijo González en diálogo con Blu Radio. "Uno es la cabeza visible y tiene la obligación de dar una recomendación sin comprometer y la carta no tiene compromiso con nadie", añadió.



Lea aquí: Esta semana se escogería firma internacional auditora de comicios del próximo 29 de mayo

De acuerdo con el gerente, él envió al quipo de comunicaciones la carta sin colores, pero fue ahí donde le añadieron la bandera al final. Sin embargó, al ver el cambio, no vio ningún problema.



"Quien la diseñó le puso los colores de Colanta en la parte de arriba y los colores de Colombia en la parte de abajo. Pero que eso sea morado, azul, amarillo y rojo, nunca lo pensé. A mí me llegó, la vi perfecta, a eso no le pongo problema, los colores no son apropiables”, concluyó González.



Sobre la controversia, el propio Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, criticó el pronunciamiento: "Nosotros buscando proteger a los productores de leche de las importaciones y Colanta apoyando a quienes van a importar la leche".



Nosotros buscando proteger a los productores de leche de las importaciones y Colanta apoyando a quienes van a importar la leche. https://t.co/xcR85Gmmir — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2022

Horas después Colanta emitió un comunicado en su cuenta de Twitter afirmando que la cuenta de la empresa fue clonada y por esto, cualquier opinión, repuesta o réplica "no corresponde a una posición oficial de la empresa".