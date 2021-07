Fecode y Mineducación llegaron a acuerdo parcial para regreso a clases presenciales

Valentina Rosero Moreno

El Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, llegaron a un acuerdo parcial para el regreso a clases presenciales en el país.



De acuerdo con un comunicado emitido por Fecode, los docentes sí regresarán a las aulas, pero habrá algunas excepciones que dependerán, entre otras, de las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas.

En diálogo con Caracol Radio el presidente de Fecode, William Velandia, aseguró que aunque no fue posible concretar todos los requerimientos y exigencias para que el retorno gradual, "el Magisterio tiene claro que la escuela es el espacio ideal para el desarrollo de nuestra actividad pedagógica".



"Luego de muchas discusiones, consolidamos un acuerdo en este aspecto. Pertinente aclarar y precisar que no fue posible concretar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la escuela de la presencialidad. Nos vimos obligados, independientemente del acuerdo establecido, a dejar una constancia", indicó la Federación.



Con relación a las excepciones, Fecode detalló que los maestros volverán a la virtualidad en los casos en que la capacidad instalada del aula no permita garantizar un metro de distanciamiento físico y cuando la institución educativa presente una situación epidemiológica que amerite la suspensión de la presencialidad.



El comunicado explica, además, que las clases presenciales podrían suspenderse si no se cumple con el esquema completo de vacunación para los docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo logístico, de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud.



"En su mayoría tienen la primera dosis, uno de los requisitos es que se garantice todo el esquema de vacunación completo. Se toman la primeras dosis para esa referencia. Además hay que ver cómo avanza la pandemia en el país porque no es cierto que que el 70% de los educadores estén inmunizados", aseveró William Velandia.



Teniendo en cuenta que el gobierno dispuso que este jueves 15 de julio en todas las instituciones del país deben iniciar las clases presenciales, Fecode dijo que los maestros han insistido en "esta mesa de negociación y lo seguirán haciendo en todos los espacios, en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad".



"Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región, y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa y el conjunto de los colombianos", precisa el comunicado.

