Natalia Moreno Quintero

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que desde este miércoles se habilitará el agendamiento para la vacunación de los colombianos de 35 a 39 años de edad.



A través de una publicación realizada en su cuenta de Twitter en la noche de este martes, el Ministro hizo el anuncio, ocasión en la que también subrayó que se debe "enfatizar" en la búsqueda de mayores de 50 años que aún no han sido inmunizados.



"El Ministerio de Salud anuncia la apertura a partir de mañana miércoles 14 de julio de la Etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación con inicio de agendamiento para vacunación del grupo de 35 a 39 años. Se recomienda enfatizar en búsqueda de mayores de 50 años no vacunados", escribió.



Cabe resaltar que la Etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación en Colombia comprende la inmunización de los ciudadanos cuyas edades oscilan entre 16 y 39 años, no obstante, la habilitación de los grupos etarios se hace de forma gradual y de mayor a menor edad.



Actualmente se adelanta la vacunación de los mayores de 40 años y de personas entre 12 y 39 años con comorbilidades.

Con corte a la medianoche de este lunes, 12 de julio, en el país han sido aplicadas un total de 21.911.121 dosis de las vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen. Los colombianos que ya completaron su esquema de vacunación son 9.178.479, de los cuales 8.133.674 recibieron dos dosis de un biológico y 1.044.805 recibieron la vacuna de Janssen, que es monodosis.