Fajardo propone al Gobierno crear un libro en blanco sobre la corrupción en Colombia

El excandidato presidencial Sergio Fajardo le hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que aseguró que es importante que en la administración no se debe olvidar la importancia de investigar hechos de corrupción, para eso recordó las diferentes denuncias que hizo el actual mandatario cuando fue senador.



“Uno de los puntos más fuertes para mí, que tuvo el presidente Petro cuando fue congresista, era la lucha contra la corrupción, de hecho durante la campaña prometió que le iba a pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que designara un equipo especial para investigar los hechos de corrupción en Colombia”, expresó Fajardo en un video.



Fajardo le hizo un llamado para que esa palabra y ese flagelo que ha afectado al país durante años no sea olvidado y para eso el exalcalde le hizo dos sugerencias al Gobierno para que apliquen y así evidencie en qué situación está Colombia.



La primera sugerencia consiste en la creación de un libro en blanco sobre la corrupción, en el que las diferentes entidades del Gobierno deberían plasmar las irregularidades y hechos corruptos que fueran encontrados de la administración del expresidente Iván Duque.



“En cada lugar, en cada dependencia donde llegan los nuevos funcionarios examinan qué recibieron, eso no se entrega en el empalme, pero cuando ya están allá empiezan a descubrir las cosas que había pasado allá y que había ocurrido”, expresó Fajardo.



El exalcalde manifestó que ese tipo de actos permitirán evidenciar, según Fajardo, la grave situación en la que el expresidente Duque manejó corruptamente a Colombia.



Finalmente, la segunda sugerencia es que para cada sector o dependencia del Gobierno sea presentada una política de lucha contra la corrupción, esto con ayuda de mapas de riesgo que evidencien las partes en las que se puedan presentar mayormente ese flagelo.



“La lucha contra la corrupción tiene que seguir vigente. Yo espero que el presidente Petro lidere esa lucha y que el hecho que el tema no haya aparecido hasta el momento sea un olvido temporal”, concluyó Fajardo.