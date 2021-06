Expresidente Andrés Pastrana descartó ser embajador en Washington

Valentina Rosero Moreno

El expresidente Andrés Pastrana aseguró este jueves que no será el embajador de Colombia en Washington, desmintiendo así el rumor de que él sería el reemplazo de Francisco Santos.



En diálogo con Blu Radio, Pastrana manifestó que aunque continúa a disposición del Presidente Iván Duque, él considera que por ahora puede servirle más al país desde afuera.



"Yo le dije al presidente que le puedo ayudar más desde afuera, le puedo prestar un mejor servicio al país no concentrado en Washington, sino internacionalmente en lo que considere", indicó.

De igual forma, Pastrana resaltó que en este momento está presidiendo una agrupación de partidos políticos internacional, por lo cual, en el Parlamento Europeo tiene muy buenos amigos y grandes alianzas que le permitirían ayudar al país.



"Yo presido hoy, por ejemplo, la Internacional Demócrata de Centro que somos más de 100 partidos en el mundo que nos reunimos permanente mente donde estamos primeros ministros de Asia, África, de América Latina y Europa", detalló.



Aunque reiteró que no será el ser embajador en Estados Unidos, el expresidente no descartó unirse al Gobierno Nacional en otro cargo. "No es tanto dentro de la Embajada, sino por fuera, donde considere el presidente Duque, estamos dispuestos a trabajar", dijo.



Cabe recordar que la salida de Francisco Santos de la Embajada de Colombia en Washington parece inminente, luego de que él mismo aceptó que el apoyo del Centro Democrático a Donald Trump en las pasadas elecciones en Estados Unidos sí golpeó la confianza y las relaciones con el actual presidente, Joe Biden.



Santos señaló que, si bien de parte del presidente Iván Duque no había una directriz en ese sentido, las intervenciones de congresistas del partido de Gobierno en apoyo al magnate republicano en la campaña de 2020 “sí hicieron daño”.