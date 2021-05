Viviane Morales, embajadora de Colombia en Francia, presentó su renuncia

Valentina Rosero Moreno

Viviane Morales, embajadora de Colombia en Francia y delegada permanente ante la Unesco, presentó su carta de renuncia al Presidente Iván Duque.



De acuerdo con lo detallado por Morales, su retiro del cargo no está relacionado con la actual situación que se vive en el país ya que, al parecer, desde el pasado mes de diciembre ella ya le habría comentado al Presidente sobre su deseo de renunciar.



En la carta de renuncia la Embajadora aseguró que aunque “desde que acepté este importante y honroso encargo me he dedicado a cumplirlo con lealtad y compromiso, los tiempos son inciertos y de rápidos cambios”.



Lea además: "Renuncia de Miguel Ceballos es un acto de deslealtad": Centro Democrático



“No me cabe duda de que siempre habrá un importante trabajo que adelantar para el servicio de nuestro país desde esta altísima posición en Francia, donde durante estos dos años y medio de gestión he encontrado las puertas siempre abiertas a Colombia y un apoyo decidido a nuestra democracia”, comentó Morales.



Aunque ningún miembro del Gobierno Nacional se ha pronunciado al respecto, se conoció que Morales habría presentado su carta de renuncia desde el pasado 18 de mayo.



Cabe recordar que en los últimos días son varios los funcionarios del Gobierno quienes han renunciado a sus cargos, entre ellos Claudia Blum, quien estaba a cargo de la Cancillería, y Miguel Ceballos, que se desempeñaba como alto comisionado de Paz.