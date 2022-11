"Esperemos que la justicia actúe": hombre que fue agredido por funcionario de Migración

En redes sociales se viralizó un video en el que un funcionario de Migración Colombia golpea con una patada a un viajero con quien, aparentemente, estaba discutiendo en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá.



Horas después, la víctima se pronunció en su cuenta de Twitter y dio a conocer su versión de este caso de intolerancia. Juan Ramón Camarillo contó en redes sociales que visita Colombia por vacaciones, luego de estar un año fuera del país.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022



“Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió”, escribió en su cuenta de Twitter.



El video fue grabado y publicado por una mujer que presenció el suceso y a quien el funcionario de la entidad también trató de agredir por grabar los hechos que estaban sucediendo.

👉 Un funcionario de Migración Colombia agredió a un viajero en el Aeropuerto El Dorado, Bogotá. La entidad anunció que comenzará a realizar la respectiva investigación disciplinaria frente al caso.



🎥 Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/inKfSXhuM2 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 24, 2022



“Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, dijo al respecto Camarillo. Además, pidió que las autoridades investiguen y esclarezcan lo sucedido.



“Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”, agregó.



Mientras tanto, la entidad anunció que se abrirá una investigación disciplinaria en contra del funcionario. “Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la Ley disciplinaria”, informó.



En ese sentido, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, rechazó esta agresión y aseguró que “estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”.