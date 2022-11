En Colombia 7 de cada 10 niños sufren de algún tipo de acoso o ciberacoso

En Colombia de cada 10 niños, 7 sufren todos los días, algún tipo de acoso o ciberacoso. La cifra se reveló durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, iniciativa del Senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, donde se evaluó́ sobre la aplicación de la Ley 1620 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar.



Durante su intervención, el Senador Pedro Flórez, manifestó que “Colombia es hoy, uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo, ostentando el puesto número 10 del top de 30 de países con mayor número de casos. De acuerdo con los estudios de la ONG Internacional Bullying sin Fronteras, para los años 2020-2021 en nuestro país se reportaron 8.981 casos graves de acoso escolar. Colombia es el segundo, entre los países latinoamericanos miembros de la OCDE con mayor exposición al bullying, después de República Dominicana”.



Reveló que las ciudades con mayor índice de casos de violencia escolar en Colombia son: Bogotá con un 21%, Medellín con 13% y Barranquilla con 12%.



En 2021 se denunciaron 325 casos de ciberbullying, y 7 de cada 10 niños sufren todos los días, algún tipo de acoso o ciberacoso; “lo que demuestra la urgente necesidad de evaluar y hacer seguimiento a la aplicación de la Ley 1620 del 2013”.



Entre los hallazgos encontrados por el Senador Flórez, se pudo comprobar que “existen falencias en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que repercute en los niveles Territoriales y Escolares; por lo tanto, si se continua de esta manera, no será posible fomentar, fortalecer y articular acciones eficaces con las diferentes instancias del Estado, debido a que no se lleva a cabo una coordinación adecuada sobre la gestión de todos los niveles de la estructura del Sistema (Nacional, Territorial y Escolar); para el cumplimiento del objetivo de la ley”.



Sostuvo que Colombia cuenta en total con 1.121 municipios, “pero sólo 96 entidades territoriales cuentan con el Comité de Convivencia Escolar; y de acuerdo con los señalado por la Ley 1620 de 2013, se espera que cada municipio del país tenga conformado su comité, pero 9 años después de expedida la Ley 1620, aún 1.025 municipios no tendría conformado su Comité de Convivencia Escolar, entonces, se está fallando en su implementación, y hacerlo es poner en riesgo la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.



Indicó que es apremiante realizar también una revisión de forma general al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar - SIUCE, porque existen fallas en la operación y administración del mismo; el acoso escolar es un tema de corresponsabilidad entre estudiantes, familias, colegios y Estado.



Invitó a evaluar el escalamiento de los casos, dejar la evaluación y la gravedad de los hechos a discrecionalidad de la institución educativa, es decir, “que si el Comité de Convivencia Escolar atiende el caso y a su criterio no reviste importancia, no se prioriza esta solicitud y puede llegar a postergar una situación de violencia que traería consecuencias irreversibles en la vida del menor agredido; sería conveniente revisar las disposición descrita en la norma sobre la ruta de escalamiento en la institución”.



Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, manifestó que apoya la iniciativa del Senador Pedro Flórez de y dijo que se le debe hacer seguimiento a la Ley 1620 de 2013 y se comprometió con la tarea de hacer de las escuelas lugares protectores.



“Trabajaremos de la mano del ICFES, capacitaremos a los docentes en materia de convivencia escolar desde su formación como maestros, revisaremos los mecanismos para aumentar el número de psicorientadores que hoy tienen los colegios, crearemos un programa de voluntariado para el desarrollo de competencias relacionales, y desde el Ministerio de Educación se impulsarán con fuerza los comités de convivencia escolar en las escuelas”, dijo el ministro Gaviria.



En el marco del debate, la ministra de Salud, Carolina Corcho, manifestó que se debe fortalecer la orientación psicológica en las escuelas y que se actuará de manera preventiva. “El sistema de salud tiene que llegar antes de que se piense en el suicidio o se desarrolle un trastorno mental, por lo que propongo realizar un tamizaje de estado psicológico de los niños para ofrecerles ayudas a ellos y sus familias. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación debemos trabajar una política de convivencia, porque no puede normalizarse el maltrato”.



Al cierre del debate, el Senador Pedro Flórez propuso la creación de una comisión accidental para darle seguimiento a la implementación de la ley de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013), y evaluar la eficiencia y efectividad del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y demás entidades relacionadas, al cumplimiento de esta ley y dicha propuesta fue aprobada.



El debate sobre convivencia escolar contó con la asistencia del ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra de Salud, Carolina Corcho; la ministra de Cultura, Patricia Ariza; ICBF, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio de TIC, Congresistas, rectores de instituciones educativas, y madres con hijos víctimas de acoso escolar.