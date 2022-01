"Es bochornoso y doloroso, nos defraudó a todos": Duque sobre caso Mayorquín - Váquiro

El presidente Iván Duque finalmente se pronunció este martes sobre la polémica por el posible caso de conflicto de intereses protagonizado por el exasesor de la jefa de Gabinete, Andrés Mayorquín y su Karen Váquiro, su esposa.



Luego de haber sancionado la Ley de Transparencia, con la que precisamente se busca imponer sanciones a quienes se lucren de los recursos públicos y cometan actos de corrupción, el Mandatario aseguró que se siente defraudado y que espera que se esclarezca con prontitud el caso de los esposos Mayorquín - Váquiro.



"Se está adelantando un proceso disciplinario con todo el rigor. Sabemos sobre la situación que ha sido bochornosa y también dolorosa y yo lo que espero es que todo el régimen de control interno pueda operar y operar con celeridad", comentó Duque.



El Presidente manifestó, además, que espera que el régimen sancionatorio no solo actúe, sino que lo haga contundentemente porque no se puede permitir que quienes ocupen puestos públicos abusen de la confianza del Gobierno porque, según recalcó, Mayorquín "defraudó la confianza que se había depositado en él".



"Yo quiero que sobre esto se pueda sentar un precedente. Lo que espero es que este régimen sancionatorio, con claridad y con la objetividad que tiene, también muestre que aquí opera las daciones cuando no se procede correctamente", precisó.



Cabe recordar que este martes la Procuraduría General anunció que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Mayorquín, quien se desempeñó como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por posible tráfico de influencias y otras conductas.



Lo anterior buscando establecer si Mayorquín habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Váquiro, en distintas entidades estatales.