Procuraduría inició investigación contra el exasesor de María Paula Correa

La Procuraduría General anunció este martes que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Andrés Mayorquín, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por posible tráfico de influencias y otras conductas.



Lo anterior buscando establecer si Mayorquín habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Váquiro, en distintas entidades estatales.

Lea también: Los detalles del escándalo por contratos que tiene en el ojo del huracán a María P. Correa

La Procuraduría aclaró que la condición de Váquiro no permitiría dar inicio a una actuación disciplinaria en su contra, por no ser sujeto disciplinable, como lo señala el Artículo 25 de la Ley 734 de 2002, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.



A pesar de esto el Ministerio Público explicó que si en el transcurso de la investigación que le ocupa a la Procuraduría se evidencia que Váquiro, asumió funciones públicas, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación.

Le puede interesar: Millonarios contratos de esposa de secretario jurídico de Presidencia causan nueva polémica

La apertura de esta investigación se debe a la denuncia revelada hace unos días por Blu Radio, que mostró que tres meses después del ascenso profesional de Mayorquín, su esposa, cuya única experiencia era como empleada bancaria, firmó su primer contrato de prestación de servicios profesionales con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) al cual le siguieron otros con distintas entidades oficiales.



Según la investigación, en dos años Váquiro firmó 24 contratos con entidades como los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación, entre otros. Contratos que suman 1.245 millones de pesos.

Se defienden

Vaquiro y Mayorquín se han defendido de las acusaciones en su contra y han pedido perdón.



En la mañana de este martes ambos hablaron en los micrófonos de la FM, en donde Vaquiro explicó que ella laboró en el Fondo Nacional Económico y en septiembre estaba vinculada a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural.

Puede leer: Suspenden audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Yhonier Leal

"Eso me dio la oportunidad de conocer gente de alto nivel y presentar mi trabajo. Cada contrato tenía un trabajo previo, no fue cierto que él entró a la Presidencia y firmé 24 contratos".



Váquiro y Mayorquín también se ha pronunciaron en Blu Radio, este lunes, en donde Váquiro dijo que pecó por inocencia “por desconocimiento de las leyes contractuales específicamente que rigen al sector público, yo no tenía la menor idea que al trabajar en el mismo lugar donde mi esposo estaba vinculado yo estaba inhabilitada”