El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, se refirió a las declaraciones de la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien afirmó que cuando el Congreso de la República vuelva de su receso vacacional lo citará a él y a la jefe de Gabinete, María Paula Correa, a un debate de control político.



Muñoz aseguró que si la decisión es así, asistirá al Congreso y presentará las pruebas necesarias para referirse a los casos en defensa de la Presidencia.



Lea además: "Inteligencia señala que Rusia coopera con las fuerzas militares de Venezuela": Mindefensa



“La ley establece la citación a los Ministros, pero en el pasado yo he sido invitado, no recuerdo, creo que fue Comisión Primera; en dado caso de que sea citado con mucho gusto allá estaremos hablando, explicando y todo lo que se requiera por parte del honorable Congreso”, afirmó Muñoz.



Recientemente se han revelado dos casos de conflicto de intereses relacionados con funcionarios de la Presidencia, el primero y con más trascendencia fue el exasesor de la jefe de Gabinete, Andrés Mayorquín, y su esposa Karen Liseth Vaquiro; y el segundo caso involucra al Secretario Jurídico de la Presidencia, Germán Quintero, y su esposa, la contratista y abogada Claudia Marcela Montealegre.



Respecto a la petición de algunos sectores políticos que han pedido la renuncia del director del Dapre y la jefe de Gabinete, Muñoz aseguró que como funcionarios del Estado están a disposición del presidente Iván Duque.



Lea también: Periodista caleño revela que debió salir del país por amenazas contra su vida tras el paro



“Nosotros como funcionarios estamos dispuestos a mostrar todo nuestro proceder que ha sido absolutamente transparente en todos los casos ante la instancia que sea necesaria, incluyendo la citación al Congreso como mencionaba al principio”, concluyó Muñoz en la declaración a medios de comunicación.



La congresista Miranda, refiriéndose a las polémicas contrataicones, dijo: “El Gobierno de Iván Duque sigue acumulando megacontrataciones, ahora el turno es para la esposa de Germán Quintero, Secretario Jurídico de Presidencia, quien ha contratado $653 millones, mientras en el país son 3,6 millones de personas sin empleo ¡Paren ya, no más corrupción!”.