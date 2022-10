En tres meses podría darse apertura al puente de Tienditas entre Colombia y Venezuela

En tres elementos fundamentales para habilitar el Puente Tienditas trabaja el gobierno venezolano: los controles migratorios, controles aduaneros y de sanidad, mecanismos necesarios para la exportación e importación de productos.



Así lo dio a conocer Freddy Bernal, gobernador del Táchira, quien expresó que de parte de Colombia y Venezuela se está trabajando para lograr en poco tiempo la habilitación del más reciente puente internacional que une a ambos países.



Los gobiernos de Colombia y Venezuela ya acordaron los trámites administrativos y logísticos que permitirán coordinar, en un lapso de 90 días, abrir el Puente Internacional Tienditas, ubicado en el municipio Pedro María Ureña, dijo el mandatario regional.



Destacó que “la voluntad política de los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro, es acelerar los procesos para que la reapertura sea total y transparente”, por ello fue anunciado para el viernes 21 del presente mes, el encuentro de senadores colombianos y diputados venezolanos, en Villa del Rosario.



“Le digo al pueblo del Táchira que tenga paciencia, que las cosas van por buen camino, solo que hay que dar tiempo para ajustar todos los mecanismos”, agregó el mandatario regional en su programa radial.



Sobre la estructura del Puente Tienditas aún reposan los más de 12 contenedores que fueron instalados en febrero de 2019, tras el intento de ingreso de ayuda humanitaria, además, los accesos a esta estructura binacional se mantienen completamente militarizados por la fuerza pública venezolana.



Es importante recordar que Bernal refirió en meses atrás que tales contenedores representaban un símbolo de resistencia.

Sobre ingreso de alimentos

En cuanto a la escasez de productos colombianos que existe en el Táchira, el gobernador de la entidad refirió que para exportar e importar se deben utilizar los conductos regulares.



“Hay un impacto porque la gente se acostumbró a pasar por los pasos irregulares, bueno, los pasos irregulares ya no hacen falta para que entren productos o salgan productos porque para eso se abrió la frontera”, dijo.



Agregó que los comerciantes deben saber que tienen que pagar los impuestos respectivos, pero ello no ha influido en el menudeo, pues aseguró que las personas pueden traer los productos de consumo familiar, pero los empresarios que quieran traer grandes volúmenes deben ajustarse a los parámetros de importación y exportación.



En materia de seguridad fronteriza, manifestó que por más de siete años había sido imposible coordinar, entre las autoridades de ambas naciones, algunos temas y gracias a la complicidad de los presidentes de estos países, se está logrando “dar un duro golpe al Tren de Aragua”.



“Si nuestras autoridades atacan desde aquí y las autoridades colombianas desde allá, los delincuentes no tendrán a dónde ir, porque si huyen desde Venezuela a Colombia, allá los atrapan y viceversa”, comentó.