El desorden y el retraso del presidente Petro, la mancha de los Diálogos Vinculantes en Cali

“Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el Diálogo Vinculante; no fue así. El presidente @petrogustavo no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 p.m. no se había avanzado en nada significativo. Preocupante, si así es la planeación… Mucho por mejorar”, dijo a través de Twitter el representante a la Cámara Duvalier Sánchez.



Así como él, muchas personas se quejaron durante la jornada por el retraso del presidente Gustavo Petro, quien según el cronograma debía estar en la instalación del evento, pero solo apareció después de seis horas y permaneció por unos minutos.



Asimismo, la Consejería Presidencial de la Juventud anunció que el evento contaría con más de 15.000 asistentes; sin embargo, al rededor de 3.000 personas llegaron al campus de la Universidad del Valle.



Los organizadores no previeron los cambios de clima, el evento inició en la cancha de fútbol del campus con fuertes lluvias que el espacio no permitía eludir. Ancianos, niños y personas con movilidad reducida resultaron empapados antes de que iniciara el evento, dos horas después de lo acordado.



Los asistentes almorzaron en el suelo, otros de pie, y algunos tuvieron que buscar en otros espacios su comida.



El evento iba a continuar en la cancha de fútbol; las ‘mesas’ de diálogo serían bajo la lluvia, pero los participantes se molestaron y declararon que hasta que no se les dispusiera un espacio digno para debatir sus ideas, no se moverían del sitio.



Eso obligó a los organizadores a ofrecer los salones y auditorios de la universidad para continuar con la actividad.



Después, cuando se debía pasar a la plenaria para que los voceros expusieran las conclusiones, se guio a las personas a la misma cancha en la que las tarimas y luces estaban siendo desmontadas. Situación que causó nuevamente molestia en los asistentes.



Otras reacciones en redes

"¿Qué justificación tiene el presidente Gustavo Petro para llegar 6 horas tarde al diálogo regional vinculante en la universidad del Valle? El presidente Gustavo Petro debe empezar a respetar el tiempo de la gente", se lee en la cuenta de Twitter del ciudadano Juan Felipe Lozano.

"El #DialogoRegionalVinculante del #ValleTieneLaPalabra fue un espacio de encuentro ciudadano e intercambio con el #GobiernoDelCambio. Interesante la mesa de mujeres entre otras. La frustración por ver a presidente Petro en tarima aún gravita en Cali, los espacios vinculantes pueden mejorar", dijo Mayte Misas, defensora de los Derechos Humanos.

El #DialogoRegionalVinculante del #ValleTieneLaPalabra fue un espacio de encuentro ciudadano e intercambio con el #GobiernoDelCambio, interesante la mesa d mujeres entre otras, la frustración x ver a pte Petro en tarima aún gravita en Cali, los espacios vinculantes pueden mejorar pic.twitter.com/RB3LN6gMkp — Mayte Misas 🏳️‍🌈 Cali Valle del Cauca (@maytemisast) October 16, 2022

"Petro llegó tarde, no importa cuando leas esto", "Petro es el rey de la impuntualidad", fueron algunos de los otros comentarios que hicieron los internautas en redes sociales.