Diferentes emergencias climáticas se han presentado en las últimas horas en varias zonas de Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que departamentos como Bolívar, Casanare, Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Risaralda han presentado diferentes emergencias climáticas en las últimas horas.



En Bolívar se registró un incendio estructural en el barrio San Pedro Mártir que dejó una vivienda destruida y una familia afectada por la pérdida de bienes y enseres. El hecho no registró ningún herido.



Le puede interesar: Video: Llantas de un avión en El Dorado con destino a Cali se estallaron por fuerte frenada



En el municipio de Aguazul, en Casanare, también se registró un incendio estructural que dejó una vivienda destruida y una familia afectada por la pérdida de bienes y enseres. El hecho tampoco no registró ningún herido.



En Popayán, Cauca, se reportaron inundaciones que causaron las fuertes lluvias y que generaron una creciente súbita de la quebrada Pubuz que dejó a su paso viviendas afectadas y daños a bienes y enseres. Actualmente se sigue haciendo la evaluación de los daños.



En Bello, Antioquia, se registró un incendio vegetal que dejó cuatro hectáreas de vegetación nativa y de bosque de reserva natural afectadas el cual fue ocasionado por un globo de mecha.



En La Mesa, Cundinamarca, también se registró un incendio vegetal que afectó una hectárea de vegetación y un cultivo de mango.



Lea además: Hombre asesinó a otro por pedirle que no quemara pólvora en Bucaramanga



Finalmente en Pereira, Risaralda, se registró el colapso de un edificio en construcción que dejó 14 personas heridas que están siendo atendidas en centros médicos.



"El Ideam emitió un informe sobre la finalización de la segunda temporada de lluvias e inicio de la primera temporada de menos lluvias o temporada seca de inicios de año, particularmente en las regiones Caribe, Orinoquia y Andina", informó la Ungrd.