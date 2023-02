Luego de que se conociera que el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió asumir funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, se desató una fuerte controversia por las posibles consecuencias que esto tendría para el sector.



Por un lado, hay quienes respaldan la decisión del Presidente y señalan que "no se pondrá en riesgo" la estabilidad de las empresas del sector energético.



Así lo hizo saber Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, en Blu Radio, donde también aseguró que luego de firmar el decreto, Petro no "va a sacar" uno nuevo para bajar las tarifas a un determinado porcentaje, sino que por el contrario, lo que se pretende es buscar una metodología equitativa.



“No es un decreto que vaya a bajar tarifas (…) Lo primero que debemos tener en cuenta es que el Presidente no va a poner en riesgo ni la estabilidad de las empresas ni la prestación de los servicios. Tenemos técnicos, estamos revisando y con cuidado para que no se presenten esos riesgos que algunas personas advierten”, recalcó Quiroga para el medio radial.



Así las cosas, agregó que aún no existe una "fórmula" para que el Jefe de Estado establezca las tarifas de los servicios. Sin embargo, resaltó que se está haciendo una revisión con expertos y técnicos del sector para fijar dichos porcentajes y no desconocer los factores que puedan influir en un incremento.



Por otro lado, el Superintendente de Servicios Públicos manifestó que se prevé fijar nuevos indexadores que no generen incertidumbre, ya que, según él, "no será una medida arbitraria".



“Se trata de agilizar un poco la revisión de los elementos que conforman la tarifa, la metodología para fijar las tarifas de energía como de los otros servicios públicos. No será una medida arbitraria, escucharemos propuestas de los prestadores de servicios públicos”, enfatizó.



No obstante, desde otros sectores advierten que, con esta decisión no habría mejora en la prestación de los servicios públicos del país y, por el contrario, la regulación de las tarifas generaría afectaciones.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Andesco, Camilo Sánchez, dijo que “lo peor que se puede hacer es tomar decisiones dictatoriales que no estén a la luz de lo jurídico”.



Además, señaló que un eventual control de precios "sería un retroceso sin precedentes para el país" y que se fallaría con la ley económica de oferta y demanda.



Asimismo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, que reúne a los generadores de energía, publicó un comunicado sobre la decisión del Presidente de reasumir algunas funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos.



El gremio aseguró que, a pesar de que entiende la situación coyuntural que afecta las tarifas, "las decisiones en el sector deben tomarse con criterios técnicos y pensando en los mayores beneficios para los colombianos".



"Insistimos al Gobierno Nacional para que las normas que se emitan respondan al marco constitucional y legal vigente, sean fruto del consenso y discusión de todos los sectores, se apoyen en argumentos técnicos y jurídicos sólidos", se lee en el comunicado.



Finalmente, Acolgen pide que "no sacrifique pilares básicos sectoriales, relativos a la suficiencia del abastecimiento y la seguridad energética".