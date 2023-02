Gobierno propone debatir la reforma a la salud en sesiones extraordinarias en el Congreso

El Gobierno Nacional presentó este miércoles ante el Congreso de la República un proyecto en el que propone que la reforma a la salud, que fue dada a conocer a la opinión pública hace dos días, sea debatida en sesiones extraordinarias.



Así lo confirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien manifestó que la solicitud se radicó ante el presidente de la Cámara de Representantes, con el fin de " avanzar en el estudio del sistema de salud que hemos propuesto con el presidente Gustavo Petro, a la cabeza, y con la Ministra de Salud".



Además, enfatizó en que la reforma a la salud no tiene la intención de realizar cambios significativos en la Ley 1751 de 2015, que establece el derecho a la atención médica en Colombia.



Lea aquí: Reforma a la Salud: los temas clave sobre el proyecto que fue radicado en el Congreso



Dicha ley reconoce la salud como un derecho fundamental, irrenunciable y que debe ser garantizado tanto individual como colectivamente. Asimismo, establece la obligación de brindar servicios de salud con eficacia, oportunidad y calidad.



El ministro concluyó que el proyecto “rearma el concepto de prestación de servicio” y que “no modifica la definición ni el contenido principialista, es decir, no modifica los principios ni la definición, el concepto del derecho fundamental de salud”.



La declaración de Prada coincide con la del presidente Gustavo Petro, quien respondió a un grupo de senadores que enviaron una carta solicitando que la reforma a la salud sea tratada como ley estatutaria.



El jefe de Estado afirmó que "la ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla".