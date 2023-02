Reforma a la Salud: los temas clave sobre el proyecto que fue radicado en el Congreso

Este lunes finalmente se conoció el texto completo de la reforma a la Salud, un proyecto que, aunque ha sido altamente criticado por la opinión pública y algunos funcionarios del Gobierno, continúa siendo una de las reformas insignia de la administración de Gustavo Petro.



El proyecto, que fue radicado ante el Congreso este lunes luego de ser presentado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, todavía genera dudas por los cambios que pueda traer para el sector salud del país, por lo cual, este martes la ministra Carolina Corcho explicó algunos puntos.

¿Qué pasará con las EPS?

Sobre la reforma, una de las principales incógnitas es finalmente qué va a pasar con las EPS porque, aunque se aseguró que no se acabaran del todo, desde el Gobierno sí recalcaron que para que continúen "vivas" deberán adecuarse al nuevo modelo, Frente a ello, la ministra Corcho aseguró que en Colombia hay una problemática con estas prestadoras de salud y que es una situación que se debe corregir.



De igual manera, dijo que actualmente en el país hay un círculo vicioso puesto que, según recalcó, se liquida una EPS, se trasladan sus pacientes, se crea una nueva y así reiteradamente. Además, recalcó que la mayoría de las EPS no están cumpliendo con los indicadores financieros, ni las exigencias mínimas que la Superintendencia de Salud les hace.



"Para el 2024 se tendrían 11.5 millones de colombianos que deberían ser trasladados a otras EPS porque no cumplen con los indicadores. Me he sentado con los representantes de las que están al día -un total de 8-, pero reiteran que estos cambios podrían ser como un castillo de naipes, ya que al final el sistema se desplomaría. No se puede seguir en un sistema que solo atiende las enfermedades de alto costo, no es justo con los ciudadanos que sigan teniendo ese trato de ganado", dijo Corcho en diálogo con Caracol Radio.



Por lo cual, la Ministra fue enfática en que no se puede seguir creando nuevas EPN, sino que por el contrario, lo que se debe hacer es que las que ya existen se manejen bajo una labor territorial para que asuman la atención bajo las consideraciones detalladas en el capítulo 'Transición y evolución'.

¿Cómo se determinará quién prestará el servicio?

Ante la duda de quién y cómo prestará el servicio de salud para cada colombiano, la ministra Corcho manifestó que con la reforma lo que se busca es que los ciudadanos sean atendidos por los Centros de Atención Primaria, CAP, los cuales brindarían una atención territorializada.



Frente a ello, recalcó que la prioridad con la reforma es que se pueda brindar un acceso al servicio de salud con un nivel de igualdad, por lo que las entidades prestadoras del servicio de salud o las EPS que brindarían la atención a cada ciudadano se determinarían según cuál sea más cercana al lugar donde la persona viva o trabaje.



"La realidad es que en la mitad del país no hay acceso a un centro primario de atención, médico general y menos un especialista. Así las cosas, para 2022 en las grandes ciudades fueron presentadas 350.000 quejas ante la Superintendencia de Salud. Tenemos que llevar a todos los colombianos a un nivel de igualdad frente al acceso al servicio de salud", explicó Corcho en entrevista con Caracol Radio.

Medicina prepagada e incentivos para médicos

La ministra Corcho también se refirió al futuro que tendrían los planes de medicina prepagada, al respecto, recalcó que estos no se verían afectados porque son servicios privados.



Según mencionó, a lo único que se refiere el proyecto en cuanto a la prepagada es que los centros médicos que ofrezcan este tipo de servicio no pueden discriminar a los pacientes. Detalló que estos planes no se tocarían porque, de acuerdo a lo explicado, los recursos de atención privada y lo que llega por el sistema nacional público deben ser dineros separados.



“La prepagada seguirá funcionando como lo está haciendo hasta el día de hoy, ya que es un sistema privado”, reiteró Corcho.



Con relación a los posibles incentivos que recibirían los trabajadores de la salud, la Ministra mencionó que en el proyecto de la reforma se plantea un sistema de estímulos para aquellos profesionales que trabajen en las zonas apartadas del país.

Sobre la Nueva EPS

Uno de los temas que se ha cuestionado es qué pasará con la Nueva EPS, frente a ello, la Ministra indicó que el planteamiento que se tiene es que esta entidad sea un "socio clave" en el proceso de transformación al nuevo modelo se prestación del servicio de salud que impulsa el Gobierno.



"Ningún sistema de salud puede ser sostenible desde el punto de vista financiero al atacar solamente la enfermedad. 633 municipios no cuentan con puestos de salud, medio país no tiene los servicios básicos de salud que debería tener. La idea es que cualquier bebé pueda nacer en el territorio nacional con dignidad y no sufrir de discriminación", precisó.