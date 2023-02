Reforma a la salud: ¿Qué va a pasar con las EPS con este nuevo proyecto de ley?

Este lunes, después de mucha expectativa, se conoció el texto definitivo de la reforma a la salud, con la que el Gobierno busca, según manifestó el presidente de la República, Gustavo Petro, que la salud sea un derecho universal y no un negocio.



El proyecto no implica la eliminación de las EPS, como se había llegado a decir, pero sí una reducción muy significativa de sus funciones. De acuerdo con lo que manifestó el presidente, lo que quiere el Gobierno es que no haya intermediación por parte de empresas privadas en el manejo de los recursos de la salud.



“No habrá más clientes en la salud pública de Colombia. Las personas serán personas”, dijo Petro al presentar el proyecto en la plaza de armas del Palacio de Nariño, minutos antes de su radicación en el Congreso.



La labor que hoy en día cumplen las EPS será cumplida por las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS). De acuerdo con el artículo 76 del proyecto, estas redes serán las encargadas de la prestación de servicios de salud.



Lea aquí: "Habrá que dar pasos sensatos": Roy Barreras sobre radicación de la reforma a la salud



Las redes, dice el artículo, son el “conjunto de organizaciones que prestan servicios o hacen acuerdos para prestar atención sanitaria con calidad, equitativos, integrales, integrados, oportunos y continuos de manera coordinada y eficiente, con una orientación familiar y comunitaria a una población ubicada en un espacio poblacional determinado”.



Según el proyecto, estas redes serán conformadas de acuerdo con los estándares y mecanismos que defina el Ministerio de Salud, pero la red hospitalaria pública tendrá prioridad “como eje articulador de las mismas en los territorios de salud que se definan”.



Aunque las EPS continuarán funcionando, de acuerdo con el proyecto serán muy distintas a lo que existe hoy en día.



De acuerdo con la Ley 100 de 1993, que es la que rige hoy en día, las Entidades Promotoras de Salud son las que tienen a su cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios a los usuarios. Esa función se elimina en el nuevo proyecto.



Con la reforma, las EPS solo podrán realizar tres actividades. La más importante de ellas, “crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud”, pero la afiliación de los colombianos al sistema ya no se hará a través de ellas, como hasta hoy en día, sino a través de los Centros de Atención Primaria.



En este sentido, el proyecto contempla un régimen de transición, en el que las entidades Promotoras de Salud que no se hayan liquidado entreguen progresivamente a sus afiliados al nuevo aseguramiento social en salud, es decir a los Centros de Atención Primaria en Salud.



Hace algunos días, el presidente Petro se reunió con representantes de las EPS, para exponerles la reforma y aunque no se conocía aún el texto definitivo, de parte de las entidades se planteó que su no eliminación permitía avanzar en un debate constructivo sobre lo que pueda ser su futuro.