Reforma a la Policía: Comisión Primera de Cámara hundió proyecto presentado por oposición

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con una votación de 22 congresistas a favor del archivo del proyecto contra 12 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió una de las iniciativas presentadas por la oposición para hacer reformas a la Policía Nacional.



Se trataba del proyecto de ley 411 de 2020, presentado en septiembre del año pasado por varios representantes liderados por el congresista de la Alianza Verde, Inti Asprilla.



"El proyecto pretendía crear una política pública en la que se reconociera la gravedad del problema que existe en Colombia que fue elaborado antes del paro y que regulaba unos procedimientos que a toda vista necesitaban ser regulados, como prohibir el estrangulamiento, limitar el número de descargas de teaser, prohibir golpear con el bolillo en la cabeza, y establecía un eje de formación por parte de una universidad en el uso proporcional de la fuerza y los derechos humanos", expuso Asprilla en la sesión.



El congresista también indicó que con la iniciativa se buscaba pasar "a una Policía más civilista y no tan militarista" y se creaba la figura del comisionado de Policía, inscrito al Ministerio del Interior, que se encargaría de hacer seguimiento a los procesos disciplinarios.

Por su parte, el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal y uno de los coautores del proyecto, lamentó el archivo del mismo.



"Creo que es triste que en las condiciones actuales que vive nuestro país, donde la turbulencia social que ha generado la violencia policial y, por supuesto, el clamor al unísono de los jóvenes de Colombia por una reforma estructural a la Policía, es realmente penoso que el Congreso haya hundido este proyecto", expuso.



Y declaró: "vamos a insistir en él con un grupo de parlamentarios más amplio aún para hacer la reforma que Colombia está esperando en la Policía Nacional, a partir del 20 de julio".



El proyecto recibió apoyos de congresistas de oposición, que hicieron hincapié en la necesidad de la reforma de la fuerza pública, pero también críticas de sectores independientes y afines al Gobierno.



"Manifiesto rechazo al abuso policial y la violencia general, estamos de acuerdo con una reforma a la Policía, pero no puedo compartir argumentos que se exponen, esta no es la solución para resolver el uso de la fuerza desmedida", aseveró la representante Adriana Matiz, del partido Conservador.

Por su parte, el representante Gabriel Jaime Vallejo, del partido Centro Democrático, calificó a la iniciativa como "malísima" y "perversa".



"Este proyecto no es malo, es malísimo (...) Es claro que lo que quiere es desarmar a la Policía Nacional. Representante Asprilla, ¿por qué no presenta un proyecto de ley, o una reforma constitucional, y de una vez acaba con la Policía Nacional? Usted lo que está pretendiendo, con esta iniciativa, es amordazar a la Policía Nacional, maniatarla para que no cumpla su misión constitucional que es defender la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos", aseveró el congresista.



Y añadió: "representante Asprilla, usted lo que pretende es que la Policía no utilice la fuerza legítima, que no utilice las armas legítimas del Estado, sino enfrentar a los terroristas y a los vándalos no con tonfa ni con las armas, sino con cortauñas, y resulta que lo que hay detrás de eso son vándalos terroristas".



A su vez, el también parlamentario del Centro Democrático, Edward Rodríguez, hizo énfasis en la necesidad de trabajar en un proyecto de reforma producto de consensos.



"Creo que hay elementos del proyecto de ley (que son) buenos, yo de tajo no digo que todo es malo porque es de la oposición; ojalá nos pudiéramos escuchar más y verán que haciéndolo podemos encontrar mayores coincidencias y diferencias", aseveró.