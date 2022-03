Capturan a implicado en linchamiento a conductor que arrolló a dos indígenas Embera

La Fiscalía confirmó la captura de un indígena embera quien, presuntamente, estaría vinculado con el linchamiento del conductor Hildebrando Rivera Gantiva, de 60 años, el pasado mes de enero, luego de que este atropellará y matará a una mujer de la misma comunidad y a su hija.



El encargado de realizar esta captura fue el CTI de la Fiscalía, que informó que en las próximas horas el hombre será presentado ante un juez de garantías. El capturado nació en Bagadó, Chocó, y pertenece a la comunidad indígena Embera Katío.



Cabe recordar que los hechos ocurrieron entre las 8:30 y 9:00 p.m. del martes 26 de enero, en inmediaciones del parque La Florida, cuando el camión recolector de basuras de la empresa Ecosiecha de Guasca, Cundinamarca, que manejaba Rivera Gantiva arrolló, en condiciones que están siendo investigadas, a la mujer y a su hija.



Tras este hecho, Rivera Gantiva fue atacado por la comunidad indígena, quedando gravemente herido, por lo que fue trasladado a la Unidad de Servicios de Salud de Engativá, a donde llegó con múltiples traumas en cráneo, tórax y abdomen.



En el centro médico fue intervenido quirúrgicamente, pero presentó un paro cardiorrespiratorio que finalmente lo llevó a su muerte.



En una entrevista con Blu Radio, el gerente de la empresa Ecosiech, Mario Calderón, reveló que tuvo una llamada con Hildebrando Rivera Gantiva, justo después del accidente.



“Cuando contesto el teléfono, escucho mucho ruido y él me dice: ‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación”, relató.