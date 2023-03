Bogotá otorga plazo de 15 días a consorcio chino para entregar estudios finales del Metro

La Empresa Metro de Bogotá, EMB, le dio nuevamente plazo al consorcio chino para que entregue los estudios y diseños finales de la primera línea del metro que se está proyectando sobre la capital colombiana.



La compañía asiática tendrá un plazo de 15 días adicionales, por lo que se aplazará la fecha final de entrega que estaba prevista para el próximo 30 de marzo.



No es la primera vez que se le amplía el plazo al consorcio chino. La primera fecha que se acordó para la entrega de los estudios fue el 8 de enero, de ahí se aplazó al 8 de marzo, luego al 30 de marzo y ahora al 14 abril.



“Si en esta nueva fecha persiste el incumplimiento, se daría inicio al proceso sancionatorio para la imposición de una multa, que corresponde a 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de atraso desde la fecha en que debe ser cumplida la obligación, es decir, desde el 30 de marzo de 2023”, indicó Leónidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, en diálogo con Meridiano Blu.



Y añadió: "La multa pactada en el contrato tiene el carácter de apremio, es decir que, si durante este plazo o en el curso del proceso sancionatorio de incumplimiento, el concesionario cumple con la obligación, no habrá lugar a la imposición de la misma".



Lo preocupante es que sí el consorcio no cumple en esta cuarta fecha, se vendrán multas económicas y tendrán que redoblar esfuerzos para no atrasar las obras.