Ministro de Transporte aseguró que no van a intervenir en los proyectos de Bogotá

En la mañana de este miércoles 8 de febrero la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado citó a un debate de control político al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tras las declaraciones del jefe de la cartera con relación al futuro de las obras del Metro de Bogotá.



Los congresistas Miguel Uribe Turbay y David Luna criticaron lo que consideraron como una advertencia por parte del Gobierno Nacional a la Alcaldía Mayor de Bogotá, tras las declaraciones del ministro Reyes en días pasados cuando aseguró que si la línea del metro por la caracas no se hacía subterránea como lo pidió el presidente Gustavo Petro, se frenaría la financiación de varias obras en la capital.



“Esta sesión tiene un objetivo fundamental y es esclarecer esa incertidumbre que tenemos alrededor de esta discusión que obviamente está poniendo en riesgo el proyecto más importante de infraestructura del país y de Bogotá, es evidente que usted está adelantando la agenda de un candidato que en su momento expuso estas ideas y que hoy es presidente y tiene el ánimo de modificar la primera línea del metro”, señaló el senador Miguel Uribe.



Entre las inquietudes expuestas por los congresistas, plantearon algunos temas fundamentales argumentando que la primera línea del metro no debe ser modificada, debido a los riesgos que implica en pérdida de dinero y de tiempo. El congresista aseguró que el consorcio a cargo de la construcción del metro no cuenta con ninguna experiencia en metros subterráneos.



“Hemos conocido que el consorcio chino, no tienen la experiencia necesaria para hacer metros subterráneos, es más aportaron toda la experiencia cuando fueron contratados de metros elevados que están haciendo por el mundo entero, solo se encuentra ministro, una pequeña experiencia de administrar un tramo de metro subterráneo”, dijo el congresista.



Uribe agregó que no existe una estructuración técnica, legal o financiera que llegue a la conclusión que tiene el presidente Gustavo Petro de cambiar la construcción del metro sin medir las consecuencias legales que tendría la modificación de un contrato en ejecución.



“Ya es hora de decirle a los colombianos y a los bogotanos se modifica el trazado, pero ¿eso qué implica? ¿más estudios? ¿más tiempo? o simplemente es decir oiga ya no construyan elevado sino subterráneo y nos vamos a demorar el mismo tiempo, el gerente del metro nos lo dirá, pero la operación está prevista para el 2028”, señaló Miguel Uribe.



Agregó que genera dudas las declaraciones de Enrique Gil Botero, ex ministro de justicia, quien estuvo en el Conpes que aprobó la primera línea del metro se retracte y afirme que tenga dudas sobre la planeación de la obra.



Por su parte, el ministro de Transporte aseguró que el Gobierno no intervendrá en las obras que se tienen previstas para Bogotá “este gobierno el 17 de enero de 2023 giro $193.365.000 millones de pesos y a hoy se han girado por la Nación $682.000.000 millones, este gobierno ha honrado los compromisos de girar lo que está establecido anualmente a la financiación del metro”.



Reyes agregó que se seguirá honrando el total de los recursos que aporta la Nación por 19,8 billones de pesos valor constante de 2022 garantizados.