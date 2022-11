Avianca evalúa renunciar a tres rutas para ejecutar la integración con Viva Air

Esta semana, el miércoles, se vence el plazo que le dio la Aerocivil a Avianca y Viva Air para presentar algún tipo de recurso para que se evalúe de nuevo la solicitud de integración empresarial de las dos aerolíneas.



Una de las acciones que ha estado evaluando Avianca, sería la disposición a renunciar a alguna de las tres rutas con las que la integración ocuparía 100% del mercado, teniendo en cuenta que una de las razones para negar la integración fue que la libre competencia se vería afectada si el grupo ocupaba más de la mitad del mercado nacional. Específicamente, según conoció LR, las rutas contempladas por Avianca son Bogotá - Riohacha, Medellín - Riohacha y Bogotá - Santa Marta.



En principio, el recurso utilizado fue la excepción de empresa en crisis que, según la Aerocivil y el Ministerio de Transporte no fue evidenciado en la solicitud presentada. Y luego de que la integración fuera objetada, los caminos que quedaron para las aerolíneas se redujeron en presentar un recurso de reposición y en subsidio de apelación o hacer una apelación de forma directa.



Otro de los argumentos que fundamentaron la no integración de la operación de las dos aerolíneas fue el poder que podría adquirir el grupo para manejar precios, lo que, según la Aerocivil, tendría un impacto en el bolsillo de los consumidores, además de que cambiaría la dinámica generada por una aerolínea low cost como Viva Air. Frente a esto, se ha dicho que este modelo no cambiaría, puesto que hacia estas propuestas de valor está migrando el mercado.



Con corte a 2021, Avianca movilizó 9,7 millones de pasajeros, por lo que esto es igual a tener 33,4% de los usuarios totales que viajan en avión en Colombia. En tanto que Viva Air logró transportar a 5,1 millones de personas, una participación de 17,7% en el transporte aéreo.



A partir del recurso que sea presentado, las entidades públicas tendrán un plazo de dos meses para dar respuesta a la solicitud de integración de las dos empresas.