Asocapitales propuso ajustes al Plan Nacional de Desarrollo

En medio de la instalación de la XXI Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, en San José del Guaviare, la directora de Asocapitales, Luz María Zapata, dio a conocer que la asociación le presentará cerca de 40 proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo, PND, para su discusión en el Congreso de la República.



Zapata aseguró que presentarán diferencias y preocupaciones en temas como el ordenamiento territorial, la seguridad, el fenómeno migratorio, entre otros. Además, hizo un llamado para que no sólo se tengan en cuenta a los departamentos sino también a las ciudades capitales.



“Es muy importante que no perdamos de vista que las ciudades capitales ya hoy existimos como una categoría especial, tenemos un trabajo muy cercano con el Gobierno y cómo ciudades capitales, así nos vean urbanos, el 98,5% de nuestros territorios son rurales, queremos que también nos vean como rurales”, expresó Zapata.



El director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González, manifestó que es consciente de que el PND recibirá bastantes proposiciones, pero lo único que solicitó es que no se desarme el valor del presupuesto del Plan en general.



“No desmembrenmos el presupuesto en el Congreso en miles y miles de proyectos”, expresó González.



El director además manifestó que en muchos casos las ciudades no han aprovechado en el valor fiscal que tiene cada una de estas.



“El valor fiscal que tienen estas ciudades todavía no se ha aprovechado suficientemente, quisiera insistir en la importancia de que mejore la tributación local y que eso se pueda articular con proyectos de mayor envergadura, que podamos hacer concurrencia los recursos nacionales con los recursos de las ciudades. Las ciudades de Colombia tienen un margen fiscal muy grande que no ha aprovechado suficientemente”, expresó González.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, expresó que el PND presentará un cambio estructural en las finanzas territoriales que continuará al mejoramiento de la vida de los colombianos.



“Como primera discusión, cómo la antesala, cómo la apertura de la discusión tiene que tener una mirada justamente desde lo territorial, que complemente esa mirada nacional que nos propone el DNP”, expresó Racero.



Y reiteró el representante: “En ese diálogo Gobierno Nacional territorios, inmediación por parte de los congresistas, tenemos que dar resultados”.



Los diversos funcionarios del Gobierno, congresistas y los alcaldes se han venido reuniendo en San José del Guaviare para definir y concertar temas y propuestas del articulado del PND.