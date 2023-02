Nueva variante en la Vía Panamericana estaría lista el próximo 20 de febrero 

Hoy se cumple un mes desde que un derrumbe en el kilómetro 75 a la altura del municipio de Rosas, Cauca, taponó la vía Panamericana dejando incomunicados a los departamentos del sur del país con el centro de Colombia.



Este hecho no solo inhabilitó el paso de pasajeros y transporte de carga, sino que también generó pérdidas en la producción agrícola y desabastecimiento en insumos como gasolina y concentrado para animales.



Como solución al derrumbe presentado y con el fin de recuperar la transitabilidad para vehículos de carga pesada, el Gobierno anunció una inversión de $70.000 millones para hacer una nueva conexión de la Vía Panamericana y mejorar el mantenimiento de las vías alternas.



Esto, después de que expertos que analizaron los daños presentados, llegaran a la conclusión de que remover la tierra no era una opción viable. La solución sugerida, entonces, fue crear desde cero una nueva vía que esquivara el derrumbe y que solucionara de forma definitiva el paso por esta importante ruta.



El nuevo corredor Pasto-Popayán inició obras el 20 de enero contemplando la construcción de un puente de 90 metros y una variante de 2,1 kilómetros, es decir 2 kilómetros de vía nueva que se espera esté listo en un solo sentido y en horario diurno el próximo 20 de febrero. Para ese entonces el paso será preferencial para vehículos de carga y el tránsito se habilitará un día sentido Pasto – Popayán y el siguiente sentido Popayán – Pasto.



A 10 días de entregar la primera etapa de la construcción, la Gobernación de Nariño, e Invías hicieron visita técnica de inspección al punto de Parraga (Rosas) donde se adelanta la apertura de la vía alterna de conexión entre Nariño y el norte del país, estableciendo que esta avanza de forma satisfactoria y que cumplirá con el cronograma establecido.



“La intervención desarrollada en cinco frentes de trabajo de manera continua las 24 horas, permitirán cumplir el cronograma de entrega previsto para los últimos días de este mes, además que el trazado de la vía que se va a dar en uso es una combinación entre la variante definitiva y la variante industrial”, aseguró la secretaria de Infraestructura Departamental, Sonia Velasco.



La Secretaria de Infraestructura también explicó que la apertura del paso a través de un puente metálico permitirá recuperar la conectividad entre ambos departamentos y con ello minimizar las afectaciones especialmente en temas de tránsito de pasajeros, productos agrícolas e insumos, ocasionadas por el derrumbo y cierre de la vía que completa un mes.

Vías Alternas

En cuanto al mantenimiento de las vías alternas y la situación del flujo de vehicular, Invías informó que también han presentado resultados satisfactorios pues la ruta alterna 1 – Depresión - La Sierra – Rosas (31 km), para vehículos livianos y de carga ya pasó de soportar tres toneladas a 10.



En el caso de las otras dos vías habilitadas Pasto – Mocoa y - Piedra Sentada – El Tambo – Popayán (99km), reciben mantenimiento cada domingo y en la semana se establecieron horarios de apertura y paso en diferentes sentidos.

¿Y el agro?

La situación que viven los agricultores de esa zona del país no es satisfactoria, pues a pesar de que el Gobierno ha establecido ayudas y subsidios, el flujo de carga para sacar los productos no es suficiente y, de no tenerse lista las vías para el tiempo establecido, algunos gremios advierten que la situación empeorará.



En el caso de la papa hay dos situaciones que los aqueja, la primera es el pago tan elevado de flete, pues según explicó German Palacio, gerente de Fedepapa, actualmente quienes están sacando su producto por las vías alternas están pagando el doble de fletes.



“El flete normalmente por Pasto costaba $220.000 en promedio y en este momento se están pagando entre $500.000 y $700.000 en fletes”, apuntó Palacio. Monto que, según él, solo pueden pagar los grandes productores que ya tienen contratos a futuro y que cuentan con un colchón que los respalde.



Por otro lado, durante esta temporada está empezando a salir a producción de papa que estará lista para comercializar en marzo, abril y mayo, y de no realizarse la apertura de la vía se agravará de forma importante la situación de la papa no solo en la región, sino también en el resto del país.



En cuanto al precio, el Gerente de Fedepapa dijo que aún no se han transferido los altos costos al consumidor final y que el precio de la papa sigue manteniéndose dentro del precio con el que venía el año pasado.



La leche, otro producto que se produce en gran cantidad en esa parte del país, sí se encuentra en un momento crítico, pues al ser un líquido de corta vida debe ser evacuado de manera constante.



“Las alternativas que empleamos como vender la leche mas barato o hacer quesos y otros derivados lácteos no son suficientes pues nuestra producción es de gran volumen y no podemos elegir simplemente no ordeñar las vacas”, explicó German Ramírez, productor de leche de la región.



Por su parte, y ante esta situación el secretario de Agricultura de Nariño, Mauricio Ortiz, dijo que se han implementado estrategias, como el subsidio al sobrecosto del transporte por $10.000 millones, compras de cosecha, por $16.000 millones, que han favorecido al sector campesino de Nariño ante la crisis.