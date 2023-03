Aida Merlano llegó a Colombia con bolso y tenis de Louis Vuitton, esto cuesta el lujoso 'look'

El regreso de Aida Merlano deportada desde Venezuela ha causado diferentes reacciones en el país, pues según la excongresista, llegó a Colombia con disposición de entregar nueva información sobre los hechos de corrupción por los que está condenada.



Sin embargo, no solo el proceso judicial captó la atención de los colombianos, sino también otros detalles como la rueda de prensa que la exrepresentante dio desde la Dijin y el 'look' con el que reapareció Merlano, quien estaba prófuga de la justicia desde hace tres años.



Aunque en las primeras fotos conocidas de su llegada a Colombia, la excongresista aparece con un chaleco antibalas, otras prendas de su vestimenta despertaron comentarios, pues causó sorpresa que luciera un bolso y tenis de la lujosa marca francesa Louis Vuitton.



El look también generó comentarios de expertos en moda que revelaron los precios y hasta el significado de las prendas que usó Merlano este viernes. A través de redes sociales, Jennifer Varela, una de las investigadoras de moda del blog Moda 2.0, dio a conocer varios datos curiosos.



"¿Deportada pero fashionista? Les contamos dos datos muy curiosos sobre lo que se puso Aida Merlano mientras era deportada", se lee en la publicación del reel en Instagram.



Según la experta, el bolso que usó la excongresista es de la referencia LockMe II y salió al mercado en 2016 por un precio de $3750 dólares, equivalente en su momento a aproximadamente 7 millones de pesos. Al ser un bolso de colección, hoy en día solo se consigue de reventa y costaría unos $2000 dólares, cerca de nueve millones de pesos al cambio.



Por otro lado, los tenis de la misma compañía de moda francesa cuestan $1160 dólares, que equivalen a alrededor de cinco millones de pesos.



Lo único curioso de estas prendas de Merlano no es la casa de moda de la que provienen, sino también los mensajes entre líneas que habría detrás de su uso. LockMe, el nombre del costoso bolso, traduce al español enciérrame, mientras que RunAway, la referencia de los tenis, significa fugitivo o huir.