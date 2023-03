Abren investigación en contra de Viva Air por presunta violación al servicio de transporte

El cese de las operaciones de Viva Air desde el pasado lunes 27 de febrero ha afectado más de 36.000 usuarios a nivel nacional y cerca de un millón de pasajeros con destino internacional, siendo ellos los más afectados por la crisis generada por la aerolínea de bajo costo.



El panorama en los aeropuertos sigue siendo crítico y con el pasar de las horas la situación podría complicarse todavía más, con el reciente anuncio del presidente de la compañía, Francisco Lalinde, quien aseguró que no hay capacidad financiera para reembolsar el dinero de los tiquetes.



Por eso las protestas por parte de los usuarios no se han hecho esperar y muchos de ellos han tenido que pasar horas y noches enteras en las terminales aéreas a la espera de una respuesta y la reubicación en vuelos de aerolíneas que se han ofrecido para reducir el impacto.



Aunque Viva aseguró que la medida de mantener sus aviones en tierra no fue con el objetivo de presionar al Gobierno Nacional para la aprobación de la integración con Avianca, es claro que la suspensión de operaciones llegó en un momento en que todavía se seguían vendiendo pasajes.



“Altos funcionarios del Gobierno sabían de primera mano esta decisión, no solo en súplicas hechas por Viva en los días y horas antes de ser tomada, sino en múltiples comunicaciones desde hace meses, en las cuales se había expresado la gravedad e inminencia de esta decisión”, aseguró.

¿Qué va a pasar con los viajeros?

Una vez arrancó la crisis generada por la suspensión de los vuelos de la compañía de bajo costo, la Aeronáutica Civil dio luz verde para que otras aerolíneas como Avianca y Latam, en Colombia, ofrecieran alternativas a los viajeros que contarán con reservas aprobadas en los últimos tres días.



Es decir, las personas que contaban con su tiquete para viajar entre el 27 y 28 de febrero y primero de marzo tuvieron la oportunidad de ser reubicados, de acuerdo con la disponibilidad de sillas, contingencia que se extenderá hasta el próximo 5 de marzo.



Por el lado de Latam, entre el 27 y 28 de febrero se logró evacuar a más de 1.180 pasajeros, quienes en su mayoría se movilizaron a nivel nacional. Se espera que la compañía disponga de 30.000 sillas hasta este viernes.



Avianca, durante las últimas 24 horas, ha reubicado en sus vuelos cerca de 3.000 pasajeros de Viva, de los cuales más de 2.200 ya volaron a sus destinos, principalmente en las rutas que conectan con Bogotá, Medellín, Leticia, San Andrés, Lima y Buenos Aires.



La pregunta que surge en la gente es hasta cuándo se mantendrá la contingencia y qué pasara con las personas que adquirieron sus tiquetes para días posteriores, teniendo en cuenta las reacciones del presidente de la compañía sobre la imposibilidad de regresar los dineros.



Por otro lado, está el impacto al sector del turismo, donde las agencias de viajes también se han visto impactadas por cuenta de la decisión como intermediarias en la compra de tiquetes a través de Viva Air y que no cuente con la capacidad financiera para hacer la devolución del dinero.



“Creemos que podría superar la cifra de los 4.000 millones de pesos en un preliminar y más de 4.500 pasajeros afectados por las compras hechas a través de las agencias de viajes en tiquetes de Viva para este primer semestre”, señaló la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle.



Dinero que, según Cortés Calle, ya se encuentra en manos de la compañía, advirtiendo que el 40 % de la compra de estos tiquetes se hacen a través de dichas agencias y están recayendo sobre estas la responsabilidad con sanciones injustas.

¿Qué pasará con Viva?



Tras una revisión encaminada a cómo el Estado debe garantizar la protección de los más de 460.000 usuarios que adquirieron tiquetes e hicieron reservas con Viva Air, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, anunció una serie de medidas para atender la crisis derivada por la suspensión de actividades por parte de la aerolínea el pasado lunes 27 de febrero.



La Superintendencia de Transporte ya abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de Viva Air, por la presunta violación a la prestación del servicio de transporte, luego de que se evidenciara que la compañía, para la misma fecha que anuncio el cierre de su operación, ya había vendido 5.750 reservas y alrededor de 466.604 usuarios tenían reservas confirmadas.



De llegar a encontrarse responsable de los cargos que se le imputan a Viva Air por parte de la Superintendencia, la compañía aérea podría ser multada entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), según lo establece el Reglamento Aeronáutico de Colombia.



Para John Mario González, analista y columnista internacional, existen diversas conductas de parte de Viva Air y de Avianca que merecen una investigación profunda, más allá de la venta de tiquetes y las conductas para presionar al Gobierno Nacional.



Sin embargo, el experto también reconoció que en este proceso de integración entre Viva y Avianca también ha existido una lentitud por parte del Gobierno Nacional, que después de varios meses no ha dado respuesta.



De otro lado, Ignacio Osuna, Profesor de Inalde Business School y Consultor Empresarial, señaló que el proceso que lleva más de siete meses puede tener varias razones, pues desde un inicio el único interesado en salvar económicamente a Viva fue Avianca.



“Uno se pregunta si realmente hay un interés de invertir y apoyar económicamente o si es un interés de demorar el proceso de integración en la medida que aparecen, aparentemente, terceros interesados y esa demora redunda en la quiebra de Viva, puesto que ya han pasado más de siete meses desde que Avianca anunciara el interés por la integración”, agregó Osuna.



Al término de una reunión extraordinaria liderada por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno le dio un plazo de tres días a Viva para presentar un documento que contenga el Plan de Atención a Usuarios que implementará en aras de garantizar el derecho a los usuarios.