"Si no hay una solución, desaparece": Ministro de Transporte sobre Viva Air

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció sobre la crisis que se vive en el país por la suspensión de operaciones por parte de Viva Air, que ha dejado a miles de personas varadas en los aeropuertos.



El jefe de la cartera de Transporte dijo que esta situación "tiene varias opciones" y aseguró que la aerolínea está ejerciendo presión para que se autorice la integración con Avianca.



"El viernes (24 de febrero) recibí información del presidente de Viva sobre la situación que era tan compleja, por lo que era muy probable que suspendieran la operación, pero nunca me dijeron cuándo la iban a suspender", expresó Reyes en diálogo con W Radio.



"Lo normal era que, si iba a cesar la operación, dejara de vender tiquetes. No dejó de vender tiquetes", aseveró.



De igual forma, dijo que Viva Air ya advirtió que, si al viernes, 3 de marzo, no hay una solución, desaparecerá y más de 1.700 personas quedarán sin empleo.



Cabe recordar que el ministro de Transporte dijo que tendrán una reunión este miércoles, en la que se podría dar respuesta al proceso de integración que llevan Viva y Avianca frente a la Aeronáutica Civil.



Hasta el momento no se conoce si por esto se interpondrá una investigación a Viva, ya que según el ministro de Transporte toca verificar si hubo una "intención en la cancelación de operación y conocer si habría demanda por parte de usuarios que se han visto afectados".