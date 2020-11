$150 mil millones invertirán inicialmente para atender emergencia en Providencia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de conocer de primera mano el paso del huracán Iota por las islas de Providencia y San Andrés, el presidente Iván Duque, puso en marcha el plan de atención humanitaria y de reconstrucción del archipiélago.



Según el Mandatario pese que preliminarmente se habló de una posible reconstrucción de Providencia en un plazo de 100 días este proceso podría tomar mucho más tiempo.



“Hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción, tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención tengamos la atención humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas”, dijo.

Duque agregó que ya se inició con la entrega de ayudas humanitarias y se instaló un hospital móvil en Providencia para atención básica en salud. Asimismo, se busca restablecer a la mayor brevedad los servicios de agua, alcantarillado, energía y comunicaciones, entre otros.



Aunque no hay una cuantificación de pérdidas el presidente Duque informó que en materia de infraestructura, planea invertir más de $30.000 millones para el alcantarillado en San Andrés y $150.000 millones más para arreglar la infraestructura afectada.



“En los primeros días el mayor reto es remover escombros. Segundo, acelerar la entrega de ayuda humanitaria, de mecanismos de protección, de llenar espacios con carpas para habilitar espacios familiares y también empezar desde ya un proceso de reconstrucción”, sostuvo Duque.



Asimismo el Presidente de la República confirmó que el saldo en afectaciones humanas tras el paso del huracán Iota es de dos muertos y seis heridos. Se trata de Fuentes Levinson, quien se encontraba en el sector Casa Abajo y de Vincent Archbold, en la isla de Santa Catalina. También fueron evacuadas 112 personas, entre ellas los heridos, turistas.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, señaló que la tarea no solamente está en el hospital de campaña para atender la emergencia sino en iniciar un proceso de construcción del hospital de segundo nivel con el apoyo técnico y recursos del Gobierno.



Frente a las personas heridas durante el paso del huracán, el Ministro de Salud informó que la evacuación de las mismas se cumplió exitosamente y están recibiendo adecuada atención.



A su vez, el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, manifestó que todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas.

Por su parte, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, informó que se pudo verificar que las tres plantas de generación de energía no sufrieron afectaciones. “El problema que tenemos es en las líneas de distribución y desde ya hay cuadrillas de trabajadores para empezar a reestablecer las líneas y los postes, y arrancar con el servicio”.



En cuanto a combustibles, el Ministro Mesa indicó que se dispuso el envío de un barco con gasolina y diésel para tener abastecimiento en los próximos 15 días en Providencia.



Asimismo, la presidencia de la República, decretó situación de desastre por 12 meses prorrogables hasta por un año más en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



De esta manera, se priorizará la asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación y elementos de dormitorio, aseo y cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo adicional si es necesario en el proceso de recuperación.

Afectaciones económica

​

Los daños que el huracán Iota dejó en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina terminó de frenar la etapa de recuperación del departamento que ya se había visto golpeado por la pandemia.



“La situación es crítica, tenemos más de 200 hoteles afectados, algunos totalmente destruidos en San Andrés, para recuperarlos va a ser extremadamente complejo. Retrocedimos a cero. Al rededor de la Isla hay más de 150 establecimientos de alojamiento fuertemente afectados, todavía nos falta evaluar Providencia. Esto sumado a la pandemia nos deja en un estado crítico”, comentó la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Archipiélago, Jennifer Yepez.



Según cifras de la Cámara de Comercio, entre ambas islas hay más de 1500 establecimientos que prestan el servicio de hotelería y alojamiento. Con lo que, por ahora, más de 400 lugares presentan daños. En Providencia el más compleja la situación donde el 98 % de la infraestructura fue arrasada.



Aeropuerto reinició operaciones

​

La Aeronáutica Civil informó que las operaciones del Aeropuerto Internacional de San Andrés, Gustavo Rojas Pinilla, que se habían suspendido desde la madrugada del 16 de noviembre para proteger a los viajeros y al personal del aeropuerto por huracán, fueron restablecidas.



A partir de las 7:00 a.m. de ayer miércoles se reactivó la operación comercial de pasajeros, la cual tendrá como prelación la salida de turistas de la Isla.



Aunque el terminal aéreo presenta daños en la infraestructura que se están evaluando para poder ser reparados, el aeropuerto se encuentra en condiciones seguras de operabilidad, que permiten la salida y el ingreso de aeronaves para el transporte de personas y la llegada de ayudas para los damnificados que dejó este fenómeno natural sin precedentes que azotó a la Isla.

Por ahora no se autorizó la llegada de vuelos comerciales a la isla.