¿Por qué los sobrecostos? La empresa del polémico contrato de Emcali se pronunció

La polémica generada por la denuncia del millonario contrato entre las Empresas Públicas de Cali, Emcali, y la Unión Temporal AMI, aún no acaba y ahora se conoció la respuesta que la empresa implicada en el escándalo habría dado.



Luego de que la Procuraduría ordenó suspender la ejecución y el pago de dicho contrato y de el alcalde Jorge Iván Ospina nombró a Fulvio Leonardo Soto como el nuevo gerente encargado de Emcali, ahora AMI explicó el porqué de los sobrecostos, entre ellos el de un televisor de 55 pulgadas por $42 millones, una silla ergonómica por $17 millones.



De acuerdo con un documento que fue conocido por Semana y el Diario Criterio, AMI detalló que la mayoría de los costos catalogados como millonarios en realidad corresponden a los requerimientos técnicos que fueron acordados en el proceso contractual.



Al respecto, Unión Temporal indicó que "duele realmente" la forma en que ha sido percibido el contrato porque, según recalcaron, para hablar de sobrecostos se debe "revisar lo consignado en la especificación técnica del contrato en asunto, la cual describe de forma detallada y completa el alcance del suministro".



Según reveló Semana, en la respuesta emitida por AMI la empresa manifiesta que los valores presentados en el contrato no corresponden a todos los requisitos de Emcali. Incluso, detallaron que los precios que están en contrato no solo son por el televisor o la silla, sino que también contemplan las labores que se deben desarrollar para que estos queden instalados y funcionando de la forma en que solicitó el empresa de servicios públicos caleña.



"Es propio indicar entonces que el equipo que, según denuncias, presuntamente se cotiza en el mercado en seis millones de pesos ($6′000.000), es muy diferente del requerido en el pliego y cotizado realmente. El equipo común para el público, no goza de las características técnicas adicionales y completas exigidas en los anexos, pues no trae incorporado el sistema de audio y el Click share que debe ser adquirido por el contratista y por ende, cobrado a la entidad", indicó AMI.



Con relación a los polémicos precios de las sillas ergonómicas, Unión Temporal manifestó que el producto cotizado es de alto nivel puesto que este se necesita para un uso intensivo. Según indicó AMI, esta no es una silla que se puede conseguir en cualquier lugar, sino que cuenta con unas especificaciones que hacen que su valor sea elevado.

"Como en el caso del TV, no se trata de una silla cualquiera que se consigue en “Muebles Don Manuel”, sino que “se trata de un equipo ergonómico”, para el cual “resulta necesario remitirse a las especificaciones técnicas” del contrato y que “debe cumplir con 11 requisitos especiales y con estándares de diseño determinados que hacen necesaria su diseño, fabricación e importación", comentó la empresa.



Finalmente, Unión Temporal aseguró que están dispuestos a contribuir en la investigación aportando las explicaciones y pruebas necesarias para aclarar el porqué de cada una de las especificaciones y solicitudes que tenía el contrato con Emcali.



"Se prestará todo el apoyo y explicaciones al contratante, a todos los entes de control. Se explicará el alcance contractual a ella encomendada y la justificación y fundamento de los precios que fueron denunciados y que tendrían los presuntos sobrecostos", precisa el documento que fue conocido por los dos medios mencionados.



Cabe recordar que el alcalde Ospina aclaró que los $215.000 millones del contrato fueron presupuestados, pero no gastados y dijo que espera que se haga la investigación para judicializar de manera individual a quienes cometieron la irregularidad en el contrato.