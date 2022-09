Escándalo en Emcali: Ospina aseguró que no se hizo nada antes porque "no creía que algo tan corrupto fuera verdad"

Después de que la Procuraduría General de la Nación solicitara la suspensión de la ejecución del contrato entre Empresas Públicas de Cali (Emcali) y la Unión Temporal AMI, ante los presuntos sobrecostos en los productos contratados, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina se pronunció nuevamente sobre este caso que causó una ola de indignación en la ciudad.



Primeramente, calificó como "irresponsables" a la Gerencia de Emcali y a los comités evaluadores, al no explicarle con claridad a los caleños el proceso del contrato, ante las denuncias presentadas.



"Yo creo que la gerencia saliente de Emcali, el comité evaluador y comité técnico que estructura la propuesta ha sido insuficientes e irresponsables y adicionalmente han puesto en grave peligro la reputación de la empresa. El no explicarle con claridad a los colombianos los procesos adquiridos, nos pone en un tsunami mediato, peor necesario en la medida en que los servidores públicos deben ser transparentes", dijo Ospina en dialogo con Blu Radio.



Asimismo, Ospina dijo que no hubo “una oportunidad” para que el gerente saliente Juan Diego Flórez le pudiera dar explicaciones directas sobre su renuncia o las irregularidades en el contrato.



"Yo escuché la noticia en la radio e inmediatamente fui a la Fiscalía General de la Nación para que se tomaran acciones sobre lo sucedido. Dos horas después recibí la carta de renuncia del gerente ante el hecho de la precaria explicación al hecho que hoy aborda la opinión pública (…) El funcionario público debe tiene que responder de forma responsables al proceso adquirido. No estamos hablando de capital privado sino público que se puso a su disposición", aseguró Ospina.



Además, dijo que por parte del comité ejecutivo solamente le solicitan autorizaciones para adelantar proceso de medición domiciliaria, comercial, industrial y de servicios de energía que se consume, pero, según explicó el mandatario local, el diseño del contrato no forma parte de las decisiones de la junta, sino que es una tarea del ente evaluador y el gerente, por eso, dijo que la noticia los sorprendió.



El Alcalde aseguró que no se tomaron medidas sobre este escándalo cuando un miembro del sindicato hizo la denuncia, porque, él "no creía que algo tan aberrante, tan complicado y tan corrupto fuera verdad. Todos nos sentimos indignados y horrorizados, es algo de no creer", expresó Ospina.



Finalmente, Ospina aclaró que los 215.000 millones de pesos del contrato fueron presupuestados, pero no gastados y dijo que espera que se haga la investigación para judicializar de manera individual a quienes cometieron la irregularidad en el contrato.



Cabe recordar que luego del escándalo que desató la denuncia de millonarios sobrecostos en el contrato de Emcali, son varios los congresistas que exigen la renuncia del alcalde de Cali.