Como egoísta calificó el concejal Roberto Ortiz al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por el rechazo del mandatario al proyecto de construcción del estadio del América de Cali en Jamundí.



“Que nos sirva de experiencia lo que pasa en Bogotá con el Coliseo Live (trancones de tres horas). Frente a un estadio de fútbol en la vía a Jamundí, Planeación sacará una resolución donde no se aconseja construcciones para eventos masivos, en ese sector, hasta que se amplíe la Avenida Ciudad de Cali”, manifestó el alcalde Ospina.



Ante esto, el concejal Ortiz cuestionó a Ospina manifestando que su preocupación por los trancones no es creíble, teniendo en cuenta que en la ciudad son constantes por los huecos y los semáforos dañados.



“Alcalde egoísta, el América merece tener un estadio propio. Ni siquiera ha iniciado el estudio y él ya le puso trabas. Dice que hasta que no termine la Avenida Ciudad de Cali no va a permitir esa obra, o sea nunca, porque sabemos que es un alcalde que no termina las obras como la Vía al Mar, la Avenida Circunvalar y el puente de Chipichape”, opinó Ortiz.



Se debe recordar que la construcción del estadio del América de Cali aún no ha sido confirmada, sin embargo, los rumores han crecido y se dice que estaría ubicado en el municipio de Jamundí.



De hecho, el alcalde del municipio vecino, Andrés Ramírez, se ha mostrado partidario de esta idea, de hecho reveló que ha tenido reuniones con el máximo accionista del América, Tulio Gómez.



“Este es un proyecto que no podemos despreciar. Se deben buscar las formas para que se ejecute, porque es un plan que no contempla únicamente la construcción de un estadio; ya que, incluye también una ciudadela deportiva, recreacional y turística y esto aumentaría el desarrollo de la región. Hemos tenido varias reuniones con Tulio Gómez, la idea es encontrar un terreno en Jamundí que cumpla con las especificaciones que están buscando”, dijo Ramírez.