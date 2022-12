Incertidumbre en Cali por el futuro del MÍO: así va el 'tira y afloje' entre Unimetro y Metrocali

Con tan solo ocho buses en operación, Unimetro dio por terminado ayer su contrato como operador del MÍO, acrecentando la crisis del sistema que hoy transporta la mitad de los pasajeros que se movían antes de pandemia.



La decisión se tomó de manera unilateral por parte de las directivas de este concesionario, que a su vez culpan a Metrocali de la crisis, debido a una deuda millonaria.



“Se decidió terminar el contrato, que iba hasta el 2040, de manera anticipada, por los reiterativos retrasos en el pago de las obligaciones de Metrocali con Unimetro; ya van cinco meses de deuda, lo que ha llevado a que tengamos un déficit de $ 185.000 millones”, reveló Néstor Trochez, gerente de Unimetro.



El directivo afirmó que casi por una década se recibió cerca del 50 % de la tarifa remunerada por parte de Metrocali, lo que hizo que poco a poco el servicio fuera desmejorando.



“Unimetro fue una empresa que llegó a tener 617 trabajadores y 164 buses en servicio, pero hoy en día eso se redujo a 300 colaboradores y unos 30 o 20 articulados, y ayer, como era nuestro último día, solo 8 personas decidieron trabajar”, comentó Trochez.



Son cerca de 300 colaboradores, 445 accionistas y 601 proveedores y 4 bancos los que, según el gerente de Unimetro, se verán afectados por esta decisión, sin contar a la ciudadanía.



“Unimetro está destinada a ser liquidada porque a los bancos se les debe $136.000 millones y no hay cómo pagarles, a los colaboradores también se les adeuda, todo fue una cadena. Sin embargo, estamos a la espera de que Metrocali se ponga al día para dar prioridad al proceso de liquidación de los trabajadores y pagarles los que se les adeuda”, resaltó Trochez.



El vocero de Unimetro agregó que están teniendo acercamientos con los otros tres operadores del MÍO para que los trabajadores puedan acceder a un puesto y así disminuir un poco el impacto de esta determinación.



Se debe recordar que este concesionario ha sido objeto constante de protestas de sus trabajadores, quienes de forma recurrente se han quejado de retrasos en el pago de sus salarios.



“En el momento nos adeudan dos quincenas, la prima de junio, las cesantías del 2022 y la seguridad social”, expuso Iván Ochoa, trabajador de Unimetro y directivo del sindicato que agrupa a trabajadores del Sistema de Transporte Masivo de Cali.



Sin embargo, Ochoa manifestó que están a la espera de qué pasará, teniendo en cuenta que Metrocali expuso que no es posible que se termine unilateralmente el contrato.



“El problema de Unimetro se debe a la mala administración, Metrocali ha pagado con retraso, pero lo ha hecho. Los otros concesionarios también pueden tener problemas pero ellos tienen su músculo financiero y lo que entra por diferencial tarifario y kilometraje es utilizado para suplir la operación”, resaltó el directivo sindical.

¿Qué pasará con el sistema?

La salida de Unimetro se da en medio de otra advertencia que hicieron los operadores del MÍO a Metrocali, pues la entidad les adeuda $80.000 millones, lo que podría llevar a la parálisis del sistema.



“Esto podría representar una inminente liquidación de Metrocali. Estamos esperando que el Alcalde salga a emitir algún anuncio para decir cuál será la solución, ya que, por el contrario, lo que hizo fue anuncios ridículos en un momento en el que estamos en una crisis presupuestal, diciendo que con un billón de pesos va a comprar nueva flota para Metrocali cuando ni siquiera estos concesionarios tienen su flota al 100 %”, opinó la concejal Ana Erazo.



Ante esta delicada situación, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, aceptó que se tienen deudas con los concesionarios, pero pidió paciencia para poder pagar.



“Tenemos la tranquilidad de que tenemos que resolver de alguna manera esta situación, garantizando la prestación del servicio, el MÍO no puede dejar de trabajar, pero tenemos dificultades con la caja para pagar el diferencial tarifario”, recalcó Ortiz.



Por lo anterior, el funcionario comentó que se están buscando alternativas a nivel local y también apoyo del Gobierno Nacional para saldar la deuda.



Además, frente al caso de Unimetro, Ortiz dijo que no es cierto que se le deba dinero a este operador, sino que, por el contrario, buscan excusarse en esto para justificar sus incumplimientos. “Ellos nos han informado que no operarán más, pero esa decisión tiene unas consecuencias contractuales, ya que para poder terminar unilateralmente el contrato hay que surtir unos procesos que pueden demorarse hasta un año”, explicó Ortiz.



De hecho, el presidente de Metrocali dijo que Unimetro ha tratado en ocasiones instaurar acciones legales en contra de Metrocali, buscando justificar sus incumplimientos, pero que estos no han tenido un resultado positivo para el operador.



Metrocali enfrenta tres tribunales de arbitramento, que representan demandas por $1,3 billones.