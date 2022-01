"Hay que revisar las dos versiones": Movilidad  sobre presunta negligencia en caso de adulto mayor

"Hay que revisar las dos versiones, porque se mira solamente una", aseguró el subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, luego de que se conoció la denuncia del hogar geriátrico Jesica Portillo por un supuesto caso de negligencia en el que un agente de tránsito habría hecho perder minutos valiosos en el traslado de un adulto mayor, quien falleció posteriormente.



Tras la divulgación del video en el que la señora primero asegura que el funcionario detuvo su automóvil luego de que ella hiciera caso omiso de una señal de tránsito y luego revela que el adulto mayor que murió, el Subsecretario lamentó los hechos y manifestó que el caso será revisado porque habrían algunas inconsistencias.



"No somos los indicados para establecer un dictamen médico, sin embargo, lo que sabemos es que fueron 3 minutos, no 15 como la persona manifiesta, pero la invitamos para que miremos juntos si esto afectó o no la situación del adulto", comentó Candelo.

Según explicó el Subsecretario, antes de manifestarle al agente que transportaban a un adulto de la tercera edad con una condición de salud crítica, las personas del vehículo primero mostraron un carnet, por lo cual, el guarda no habría conocido la situación de inmediato.



"El agente los requirió y ante ello, antes de manifestar que había una condición de enfermedad, al parecer quisieron expresar que había un carnet por encima y eso fue lo que él (el agente) primero revisó antes de darle continuidad a la movilidad de estos ciudadanos", indicó.



El funcionario aseveró, además, que no se han podido comunicar con la mujer afectada y que están tratando de hacerlo, para expresarle todas las condolencias. Además, sostuvo que aunque "estamos revisando el caso", desde la Administración Municipal piden disculpas ante el desenlace fatal.



"Lo que me expresan es que una persona que estaba al lado de la dama se baja agresivamente y por eso él (el agente) actuó de esa manera", le dijo Candelo a El País

¿Qué dijo el agente implicado en el caso?

Héctor Álvarez, agente de tránsito de la ciudad, se refirió a lo sucedido en diálogo con 90 Minutos y aseguró que la señora Jessica Portillo, quien realizó la denuncia, "se victimizó" y que, además, las autoridades de movilidad tienen evidencia para demostrar que ella "está mintiendo".



De acuerdo con lo manifestado por Álvarez, "se habló con los agentes que abordaron el procedimiento y es un caso donde la señora obviamente se victimiza".



“Los agentes tienen un video donde ella se baja a seguirlos increpando 15 minutos después del procedimiento. Si la señora realmente fuese en un caso de una emergencia vital, pues ella se habría ido de inmediato. Pero ese no fue el caso", detalló el Agente.

Cabe recordar que la mujer que realizó la denuncia aseguró en un video que publicó luego de lo sucedido que "tal vez no sea su culpa, señor agente, que el señor se haya muerto. Pero minutos son esenciales para salvarle la vida a alguien. Por eso no se llamó la ambulancia sino que apenas yo llegué a la casa me llevé al abuelo. Por eso era la urgencia. Si tal vez usted no nos hubiera retenido, no sé si el señor se hubiera salvado... pero queda la duda".