Video: denuncian que adulto mayor murió tras presunta negligencia de agente de tránsito

En investigación se encuentra un presunto acto de negligencia de un agente de tránsito en medio de una emergencia médica, el cual habría hecho perder minutos valiosos en un traslado de un adulto mayor, quien posteriormente falleció.



La situación fue denunciada en un video difundido a través de redes sociales por el hogar geriátrico Jesica Portillo.



Allí, una mujer al borde del llanto comenta que el funcionario detuvo su automóvil luego de que ella hiciera caso omiso de una señal de tránsito



"Tengo un abuelo enfermo en el carro. El agente se atreve a pararme que porque me pasé un semáforo en rojo. Me dice que me va a pedir una ambulancia, me dice que me va a inmovilizar el carro, llevo aquí más de diez minutos con el abuelo ahí enfermo, lo ve moribundo, y así y todo es inhumano", relató la persona que graba el video, quien luego se identifica como una enfermera.

Puede leer: Habilitan taquilla norte de estación del MÍO Universidades, dañada durante el paro



En un video grabado posteriormente, pero subido a redes junto al anterior, la mujer revela a la cámara que el adulto mayor que transportaba falleció.



"Tal vez no sea culpa, señor agente, que el señor se haya muerto. Pero minutos son esenciales para salvarle la vida a alguien. Por eso no se llamó la ambulancia sino que apenas yo llegué a la casa me llevé al abuelo. Por eso era la urgencia. Si tal vez usted no nos hubiera retenido, no sé si el señor se hubiera salvado... pero queda la duda"



Y añadió: "Es su trabajo y yo lo entiendo, pero a veces en el trabajo uno tiene que ser humanizado (sic). Y si alguien te dice las razones hay que creerlas, porque no nos vemos como delincuentes. Te mostramos carné de enfermeros, te mostramos un abuelo moribundo, y aun así decidiste pedirnos papeles, decirnos y amenazarnos que ibas a llamar a una ambulancia para poder inmovilizarnos el carro".

El Hogar Geriátrico Jesica Portilla denunció que a pesar de ir con una emergencia médica de un adulto mayor, un agente de tránsito los detuvo por pasarse un semáforo en rojo, reteniéndolos por varios minutos. El adulto mayor falleció. pic.twitter.com/MIZlrHSEVk — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 14, 2022

"Estamos revisando el caso": Movilidad Cali

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, se pronunció al respecto, lamentó los hechos y presentó excusas por lo sucedido.



"Estamos revisando el caso. Lo que me expresan es que una persona que estaba al lado de la dama se baja agresivamente y por eso él (el agente) actuó de esa manera", le dijo a El País.



El funcionario aseveró además que no se han podido comunicar con la mujer afectada y que están tratando de hacerlo, para expresarle todas las condolencias.



Finalmente, sostuvo que "hay que revisar las dos versiones, porque se mira solamente una", pero reiteró que desde la Administración Municipal piden disculpas ante el desenlace fatal.